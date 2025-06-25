Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 014 650 осіб (+950 за добу), 10 967 танків, 29 569 артсистем, 22 885 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 014 650 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1014650 (+950) осіб;
танків - 10967 (+1) од;
бойових броньованих машин - 22885 (+6) од;
артилерійських систем - 29569 (+58) од;
РСЗВ - 1425 (+1) од;
засоби ППО - 1188 (+0) од;
літаків - 416 (+0) од;
гелікоптерів - 337 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42046 (+131);
крилаті ракети - 3388 (+0);
кораблі / катери - 28 (+0) од;
підводні човни - 1 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 53084 (+123) од;
спеціальна техніка - 3920 (+0);
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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189! одиниць знищеної техніки та 950 чумардосів за день.
Логістика та арта файно, решта по мінімуму.
БПЛА перевалили за 42000!, логістика за 53000!, загальна кількість знищеної нахемної техніки за 123 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 014 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
Поменшало як броні, так і чумардосів, проте на сьогодні в червні на одиницю броні 80,5 тушок, попереду травень 81,9 позаду січень 57,4. Перша в Європі, друга у світі залишилася з голою дупою по броні - на Вашингтон мля...
Щира дяка Воїнам ЗСУ за важку працю 24/7/365×11!