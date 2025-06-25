Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 014 650 осіб (+950 за добу), 10 967 танків, 29 569 артсистем, 22 885 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 014 650 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1014650 (+950) осіб;

танків - 10967 (+1) од;

бойових броньованих машин - 22885 (+6) од;

артилерійських систем - 29569 (+58) од;

РСЗВ - 1425 (+1) од;

засоби ППО - 1188 (+0) од;

літаків - 416 (+0) од;

гелікоптерів - 337 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42046 (+131);

крилаті ракети - 3388 (+0);

кораблі / катери - 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 53084 (+123) од;

спеціальна техніка - 3920 (+0);

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.