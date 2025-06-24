С начала суток на фронте произошло 122 боевых столкновения, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективного огневого поражения и истощая по всей линии фронта. В общем с начала этих суток произошло 122 боестолкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли три ракетных и 54 авиационных удара, применили девять ракет и сбросили 87 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 097 дронов-камикадзе и осуществили 4 587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток наши войска отразили одну атаку противника, кроме того, враг совершил 112 артиллерийских обстрелов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменское - все вражеские атаки были отражены. Авиаударам подверглись Волчанские Хутора, Артельное и Зыбино.

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На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших защитников вблизи Степной Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой до сих пор продолжается.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское, в направлениях Зеленой Долины, Шандриголово, Грековки и Дружелюбовки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки в районе Григорьевки.

Семь атак врага было отражено на Краматорском направлении - в районах Часова Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы.

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На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия были сосредоточены неподалеку от Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки. Все вражеские атаки отражены.

С начала суток на Покровском направлении россияне 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону Полтавки и Владимировки. Продолжается 13 боестолкновений.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 173 оккупанта, из которых 104 - безвозвратно. Также уничтожено десять автомобилей, два квадроцикла, два орудия, восемь БпЛА и один терминал спутниковой связи, существенно повреждены два автомобиля, шесть орудий и один миномет противника.

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Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Веселое, Новоселка, Шевченко, Вольное Поле, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара. Еще четыре боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник при поддержке авиации совершил одну атаку на позиции наших защитников вблизи населенного пункта Малиновка - успеха не имел.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза безуспешно пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

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На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны, кроме того, нанес авиаудар по населенному пункту Отрадокаменка.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны и 105-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно сдерживают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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