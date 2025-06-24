На фронте зафиксировано 77 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 77 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От обстрелов с территории РФ российской федерации пострадали приграничные населенные пункты Гарбузы Харьковской области; Тимоновичи, Хреновка Черниговской области; Марьино, Дмитровка, Порозок, Большая Писаревка, Мезеновка, Издецкое, Бачевск Сумской области.

На Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток активных наступательных действий не зафиксировано, однако противник совершил 96 артиллерийских обстрелов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменское - в настоящее время вражеские атаки отбиты. Авиаударам подверглись Волчанские Хутора, Артельное и Зыбино.

На Купянском направлении противник трижды пытался продвинуться вблизи Степной Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного - был остановлен нашими защитниками.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз, вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское и в сторону Зеленой Долины, Шандриголово, Грековки, Дружелюбовки. Три боестолкновения продолжаются.

На Сиверском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в районе Григорьевки.

Четыре атаки вражеских подразделений отбили наши воины на Краматорском направлении в районах Часова Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал восемь раз, неподалеку Торецка, Нелиповки, в направлениях Русина Яра и Яблоневки. Сейчас идет одно боестолкновение.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Полтавка и Владимировка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 24 атаки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении агрессор девять раз атаковал вблизи населенных пунктов Веселое, Новоселка, Шевченко, Вольное Поле - в сторону Новополя, Запорожья, Комара. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами был атакован район населенного пункта Малиновка. Активных наступательных действий противника не фиксировалось.

На Ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации наступали в районе Каменского. Всего на направлении произошло одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны, кроме того - нанес авиаудар по населенному пункту Отрадокаменка.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.