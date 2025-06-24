Зеленский об обстановке на фронте: Мы в непростой ситуации, но и у Путина не все так хорошо на поле боя
Ситуация на фронте сейчас непростая. Но нельзя утверждать, что Украина проигрывает.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.
Зеленского спросили, проигрывает ли сейчас Украина.
"Я так не считаю. Мы, в любом случае, в непростой ситуации. Она не такая сложная, как была в первый день вторжения. И даже тогда я, наш народ, наши воины - все мы не были готовы отдать свою независимость, права, государство, жизнь свою. Сейчас мы в другой ситуации", - отметил глава государства.
По его словам, у Путина также не так все хорошо на поле боя. Но у него всего больше - оружия, живой силы.
"И в этом и ответ, что нужно делать партнерам. Очень сильно помогать Украине, показать это и очень быстро предлагать Путину окончание войны. Две вещи эти нужно делать. Всем. Не только я должен быть агитатором этого, так не работает. И Путин должен видеть, что нет границ этому усилению. Такие сигналы заставляют его садиться за стол переговоров", - добавил Зеленский.
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ну, яке здохни?
живи довго, але в злиднях та хворобах!
а, в "непростій ситуації", це в якій?
нас, наполегливо почали готувати до капітуляції?
то, зрозуміло, чому нема відповіді на розбомблені багатоповерхівки.
кожні наступні переговори, умови жорсткіші.
вже мова йде про суми і одесу.
кожного дня гинуть цивільні! гинуть діти!
економіка розвалена!
закони відсутні!
державні інститути не працюють!
навіщо, щось підписувати?
ще, рік два в такому режимі і україна перестане існувати як держава.
це, мені витрати! може вам.
а, комусь, дуже навіть прибутки! і це не кляті буржуї.
це, наші українськи зелені мародери, число яким, тьма!
Якщо гниди заробляють, ***** витрачає.
зе!гніди точно заробляють! але україна валиться на очах. що до кацапії, то худий здохне, поки товстий схудне.
чи ви, з тих хто у опитуваннях підтримує дії необраної влади?
Для зєгнід Україна - дойна корова на фермі. Подоїли і пішли.
Для ***** росія - його власна корова в яслах. Яку за особисті кошти купляв.
Тому ***** цю війну треба закінчувати побєдой, щоб готуватись до нових, які обов'язково будуть.
Ну а зєлєнь не проти і далі пиляти на війні.
нє, не чули?
чи, самостверджуєтесь гаслами для убогих?
Але наш гундосий дегенерат винен у тому що в ***** досі залишаються підстави для таких мрій. ЗСУ вибило їм більшу частину бронетехніки, розгромило кадрову армію, добиває артилерію. А гундоса почвара не може дати команду своїм свинорилим ручним відмивачам бабла в МО просто почати закупівлі і масштабування виробництва вже існуючих рішень проти шахедів і хвиль голожопої піхоти.
Ганьба , повішати мразь на Хрещатику стане справою честі першої ж наступної нормальної влади в Україні.
вішати на хрещатику не треба. буде воняти, дратувати.
з мосту патона у дніпро, у прямому ефірі.
Умєров саботує критичні для обороноздатності країни рішення Джерело: https://censor.net/ua/b3559552
"Ну все, зараз збори на ЗСУ зажмуть ще міцніше!" - це перше що я подумав уколи почув історію про Гусакова. Як бачите - не помилився. Вочевидь - си-и-и-ильно муляє зеленим чиновникам, що бойові частини допомогу від громадян отримують напряму, а не через "правильні фонди".
Проблема неабияка. Я вкрай нечасто проводжу збори, але вже маю проблеми з фінмоніторингом. Просто тому що - мушу. Бо нема в мене іншої змоги утримувати навчальну техніку у придатному стані, крім як просити гроші у читачів. А практично на моїх очах була історія, коли у відомому бойовому підрозділі розстріляли майстерню, хлопці оголосили збір, і... і матюки від їхнього спілкування з банками чули певно навіть у Криму. Бо банки ті збори заблокували зразу ж.
І це я не кажу про таку тему як закупівля для фронту автівок. Бо низький уклін зеленій владі - суму більше певної перелічити неможливо, треба 100500 довідок і дозволів.
Вочевидь, тепер стане ще важче. Для того і розкрутили історію Назарія.
Тварюки ви огидні! Ви або нормально забезпечте ЗСУ, або не заважайте допомагати людям. Ви розповідаєте який "поганий" Порошенко? Та за Порошенка нікому на думку не спадало перекривати допомогу для армії. І далеко не тільки.
https://t.me/dragonspech/9045
Зрозуміло, що Україні з дозованою підтримкою партнерів, важко, але укр.військо тримає удар вже 4й рік. І це подвіг!
Слава Україні!
Героям слава!