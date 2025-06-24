Зеленский об обстановке на фронте: Мы в непростой ситуации, но и у Путина не все так хорошо на поле боя

Ситуация на фронте сейчас непростая. Но нельзя утверждать, что Украина проигрывает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Зеленского спросили, проигрывает ли сейчас Украина.

"Я так не считаю. Мы, в любом случае, в непростой ситуации. Она не такая сложная, как была в первый день вторжения. И даже тогда я, наш народ, наши воины - все мы не были готовы отдать свою независимость, права, государство, жизнь свою. Сейчас мы в другой ситуации", - отметил глава государства.

По его словам, у Путина также не так все хорошо на поле боя. Но у него всего больше - оружия, живой силы.

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"И в этом и ответ, что нужно делать партнерам. Очень сильно помогать Украине, показать это и очень быстро предлагать Путину окончание войны. Две вещи эти нужно делать. Всем. Не только я должен быть агитатором этого, так не работает. И Путин должен видеть, что нет границ этому усилению. Такие сигналы заставляют его садиться за стол переговоров", - добавил Зеленский.