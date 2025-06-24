Зеленський про обстановку на фронті: Ми в непростій ситуації, але й у Путіна не все так добре на полі бою
Ситуація на фронті наразі непроста. Але не можна стверджувати, що Україна програє.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.
Зеленського запитали, чи програє зараз Україна.
"Я так не вважаю. Ми в будь-якому випадку в непростій ситуації. Вона не така складна як була в перший день вторгнення. І навіть тоді я, наш народ, наші воїни всі ми не були готові віддати свою незалежність, права, державу, життя своє. Зараз ми в іншій ситуації", - зазначив глава держави.
За його словами, у Путіна також не так все добре на полі бою. Втім, у нього всього більше - зброї, живої сили.
"І в цьому й відповідь, що потрібно робити партнерам. Дуже сильно допомагати Україні, показати це і дуже швидко пропонувати Путіну закінчення війни. Дві речі ці потрібно робити. Всім. Не тільки я повинен бути агітатором цього, так не працює. І Путін повинен бачити, що немає кордонів цьому посиленню. Такі сигнали змушують його сідати за стіл переговорів", - додав Зеленський.
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ну, яке здохни?
живи довго, але в злиднях та хворобах!
а, в "непростій ситуації", це в якій?
нас, наполегливо почали готувати до капітуляції?
то, зрозуміло, чому нема відповіді на розбомблені багатоповерхівки.
кожні наступні переговори, умови жорсткіші.
вже мова йде про суми і одесу.
кожного дня гинуть цивільні! гинуть діти!
економіка розвалена!
закони відсутні!
державні інститути не працюють!
навіщо, щось підписувати?
ще, рік два в такому режимі і україна перестане існувати як держава.
це, мені витрати! може вам.
а, комусь, дуже навіть прибутки! і це не кляті буржуї.
це, наші українськи зелені мародери, число яким, тьма!
Якщо гниди заробляють, ***** витрачає.
зе!гніди точно заробляють! але україна валиться на очах. що до кацапії, то худий здохне, поки товстий схудне.
чи ви, з тих хто у опитуваннях підтримує дії необраної влади?
Для зєгнід Україна - дойна корова на фермі. Подоїли і пішли.
Для ***** росія - його власна корова в яслах. Яку за особисті кошти купляв.
Тому ***** цю війну треба закінчувати побєдой, щоб готуватись до нових, які обов'язково будуть.
Ну а зєлєнь не проти і далі пиляти на війні.
нє, не чули?
чи, самостверджуєтесь гаслами для убогих?
Але наш гундосий дегенерат винен у тому що в ***** досі залишаються підстави для таких мрій. ЗСУ вибило їм більшу частину бронетехніки, розгромило кадрову армію, добиває артилерію. А гундоса почвара не може дати команду своїм свинорилим ручним відмивачам бабла в МО просто почати закупівлі і масштабування виробництва вже існуючих рішень проти шахедів і хвиль голожопої піхоти.
Ганьба , повішати мразь на Хрещатику стане справою честі першої ж наступної нормальної влади в Україні.
вішати на хрещатику не треба. буде воняти, дратувати.
з мосту патона у дніпро, у прямому ефірі.
Умєров саботує критичні для обороноздатності країни рішення Джерело: https://censor.net/ua/b3559552
"Ну все, зараз збори на ЗСУ зажмуть ще міцніше!" - це перше що я подумав уколи почув історію про Гусакова. Як бачите - не помилився. Вочевидь - си-и-и-ильно муляє зеленим чиновникам, що бойові частини допомогу від громадян отримують напряму, а не через "правильні фонди".
Проблема неабияка. Я вкрай нечасто проводжу збори, але вже маю проблеми з фінмоніторингом. Просто тому що - мушу. Бо нема в мене іншої змоги утримувати навчальну техніку у придатному стані, крім як просити гроші у читачів. А практично на моїх очах була історія, коли у відомому бойовому підрозділі розстріляли майстерню, хлопці оголосили збір, і... і матюки від їхнього спілкування з банками чули певно навіть у Криму. Бо банки ті збори заблокували зразу ж.
І це я не кажу про таку тему як закупівля для фронту автівок. Бо низький уклін зеленій владі - суму більше певної перелічити неможливо, треба 100500 довідок і дозволів.
Вочевидь, тепер стане ще важче. Для того і розкрутили історію Назарія.
Тварюки ви огидні! Ви або нормально забезпечте ЗСУ, або не заважайте допомагати людям. Ви розповідаєте який "поганий" Порошенко? Та за Порошенка нікому на думку не спадало перекривати допомогу для армії. І далеко не тільки.
https://t.me/dragonspech/9045
Зрозуміло, що Україні з дозованою підтримкою партнерів, важко, але укр.військо тримає удар вже 4й рік. І це подвіг!
Слава Україні!
Героям слава!