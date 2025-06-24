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Новини Бої на сході України
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Зеленський про обстановку на фронті: Ми в непростій ситуації, але й у Путіна не все так добре на полі бою

звернення Зеленського

Ситуація на фронті наразі непроста. Але не можна стверджувати, що Україна програє.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Зеленського запитали, чи програє зараз Україна.

"Я так не вважаю. Ми в будь-якому випадку в непростій ситуації. Вона не така складна як була в перший день вторгнення. І навіть тоді я, наш народ, наші воїни всі ми не були готові віддати свою незалежність, права, державу, життя своє. Зараз ми в іншій ситуації", - зазначив глава держави.

За його словами, у Путіна також не так все добре на полі бою. Втім, у нього всього більше - зброї, живої сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін може напасти на країну НАТО упродовж п’яти років, - Зеленський

"І в цьому й відповідь, що потрібно робити партнерам. Дуже сильно допомагати Україні, показати це і дуже швидко пропонувати Путіну закінчення війни. Дві речі ці потрібно робити. Всім. Не тільки я повинен бути агітатором цього, так не працює. І Путін повинен бачити, що немає кордонів цьому посиленню. Такі сигнали змушують його сідати за стіл переговорів", - додав Зеленський.

Автор: 

армія рф (18043) Зеленський Володимир (24576) війна в Україні (5008)


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Топ коментарі
+41
У нас дупа на фронті. Мобілізація просрана, гроші на укріплення розікрали, у війська не постачається озброєння та **********, але ми вам розкажемо, що у путіна не все добре.
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24.06.2025 13:45 Відповісти
+31
мені похєр що там у *****. ти, сучий потрох, забезпечив свою армію, може ти побудував фортифікаційні споруди, щоб підори не сунули вглиб Сумщіни?? Він озирається на орків, на себе глянь, що в тебе коїться.. бракує слів
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24.06.2025 13:52 Відповісти
+26
Геть мудака тупорилого!
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24.06.2025 13:46 Відповісти
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От нах тобі путлєр? - сказав - ми в непростій ситуації і думай як вирулювати
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24.06.2025 13:45 Відповісти
Вже 3 роки " вирулює"...
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24.06.2025 14:02 Відповісти
ти б за 2-3 дні справився)))
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24.06.2025 15:14 Відповісти
Ви ж пдари за 2 дня справилися, коли за зебілоїда голосували.
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24.06.2025 15:21 Відповісти
Ти сам себе оприділив піндосіна)) я не голосував за цей цирк взагалі. Але тобі вузьколобому то не зрозуміти)))
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24.06.2025 15:24 Відповісти
Так ти просто за бабло працюєш на падалЬяка дебілоїд?
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24.06.2025 15:41 Відповісти
Дібілоїд тут один, і ти вже оприділився))) кажу, що тобі своїм мізерним мозочком, нічого не зрозуміти. Живи собі в своєму світі далі, мені ж тільки легше буде жити)))
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24.06.2025 16:26 Відповісти
У нас дупа на фронті. Мобілізація просрана, гроші на укріплення розікрали, у війська не постачається озброєння та **********, але ми вам розкажемо, що у путіна не все добре.
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24.06.2025 13:45 Відповісти
У ***** все добре, коли увесь Донбас "освобождьон", Суми і Харків у оточенні, а залишки ЗСУ притиснуті до Дніпра.
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24.06.2025 14:06 Відповісти
Геть мудака тупорилого!
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24.06.2025 13:46 Відповісти
У нас ще з 2019 не все добре.
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24.06.2025 13:51 Відповісти
ми в сраці завдяки тобі та твоїй банді! 50ричними дідами ніколи ми не переможемо!
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24.06.2025 13:51 Відповісти
мені похєр що там у *****. ти, сучий потрох, забезпечив свою армію, може ти побудував фортифікаційні споруди, щоб підори не сунули вглиб Сумщіни?? Він озирається на орків, на себе глянь, що в тебе коїться.. бракує слів
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24.06.2025 13:52 Відповісти
😢😢😢
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24.06.2025 14:24 Відповісти
"...озирається на орків..." це в них вже ментальне - "Кацапи не досягли своєї мети, бо захопили мало території України!" От так!
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24.06.2025 14:33 Відповісти
От якраз "свою" армію воно й забезпечило. Забезпечило своїми діями по підготовці країни до війни, забезпечило кришуванням, а швидше за все, і участю у мародерстві на смертях українців. Так що ту армію воно забезпечило. Тільки "своя" армія у обдовбаного хрипуна не українська.
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24.06.2025 17:33 Відповісти
Не в простій ситуації, лайно ти гундосе? Твою столицю (!) обстрілюють кожен день, ти, імпотент тупорилий, не здатен навіть Київ захистити від всратих балалайок! Кончена тварюка, про що ти ****** в 19 році?! Які претензії ти Пороху про війну виставляв?! В дзеркало подивися і здохни вже, нарешті, тварь!
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24.06.2025 13:55 Відповісти
нєнє!
ну, яке здохни?
живи довго, але в злиднях та хворобах!
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24.06.2025 13:58 Відповісти
А це його столиця?
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24.06.2025 17:35 Відповісти
Знову черговий " потужний" відосік замість конкретної допомоги ЗСУ та Фронту...
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24.06.2025 13:56 Відповісти
я дехто, дуже наближений до владних кабінетів, на ім'я марія б, каже що зе!гундосу брешуть на ставках. не кажуть всю правду. точніше, взагалі не кажуть правду.
а, в "непростій ситуації", це в якій?
нас, наполегливо почали готувати до капітуляції?
то, зрозуміло, чому нема відповіді на розбомблені багатоповерхівки.
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24.06.2025 13:56 Відповісти
Замість готувати щось від дронів і тормошити партнерів Зе дійсно готує Українців до капітуляції..?!
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24.06.2025 14:00 Відповісти
Так готував, що нещодавно два шанси в Стамбулі профукав.
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24.06.2025 14:05 Відповісти
чому профукав?
кожні наступні переговори, умови жорсткіші.
вже мова йде про суми і одесу.
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24.06.2025 14:07 Відповісти
На які з пунктів умов Україна вже погодилась?
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24.06.2025 14:08 Відповісти
україна, кожного дня відступає!
кожного дня гинуть цивільні! гинуть діти!
економіка розвалена!
закони відсутні!
державні інститути не працюють!
навіщо, щось підписувати?
ще, рік два в такому режимі і україна перестане існувати як держава.
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24.06.2025 14:16 Відповісти
Тому що війна -це витрати. ***** набагато краще буде швидко нагнути Україну на роззброєння та скорочення армії, щоб зализати рани, почати і закінчити сво-2 максимум за тиждень. Бо те, що зараз, на сво ніяк не тягне, бо не може сво тривати більше трьох років.
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24.06.2025 14:18 Відповісти
"витрати"?
це, мені витрати! може вам.
а, комусь, дуже навіть прибутки! і це не кляті буржуї.
це, наші українськи зелені мародери, число яким, тьма!
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24.06.2025 14:22 Відповісти
Мова про ***** йде, не про наших гнид.
Якщо гниди заробляють, ***** витрачає.
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24.06.2025 14:49 Відповісти
оу, то пан войцеховський економіст?
зе!гніди точно заробляють! але україна валиться на очах. що до кацапії, то худий здохне, поки товстий схудне.
чи ви, з тих хто у опитуваннях підтримує дії необраної влади?
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24.06.2025 15:02 Відповісти
Ви, дивлюсь, не доганяєте.
Для зєгнід Україна - дойна корова на фермі. Подоїли і пішли.
Для ***** росія - його власна корова в яслах. Яку за особисті кошти купляв.
Тому ***** цю війну треба закінчувати побєдой, щоб готуватись до нових, які обов'язково будуть.
Ну а зєлєнь не проти і далі пиляти на війні.
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24.06.2025 15:06 Відповісти
то, україні залишилося рік два і все!
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24.06.2025 15:08 Відповісти
Два тижні залишилось, якщо бути точним.
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24.06.2025 15:19 Відповісти
і почалося на виснаження.
нє, не чули?
чи, самостверджуєтесь гаслами для убогих?
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24.06.2025 15:21 Відповісти
Так, русня дуже вбого виглядає зі своїм "кієвом за трі дня" і пихатою пісулькою про наступлєніє россіі і нового міра.
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24.06.2025 15:47 Відповісти
******* хоче всю Україну як мінімум до Збруча. Те що куколдська адміністрація США дозволяє йому про це мріяти не значить що він це отримає.
Але наш гундосий дегенерат винен у тому що в ***** досі залишаються підстави для таких мрій. ЗСУ вибило їм більшу частину бронетехніки, розгромило кадрову армію, добиває артилерію. А гундоса почвара не може дати команду своїм свинорилим ручним відмивачам бабла в МО просто почати закупівлі і масштабування виробництва вже існуючих рішень проти шахедів і хвиль голожопої піхоти.
Ганьба , повішати мразь на Хрещатику стане справою честі першої ж наступної нормальної влади в Україні.
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24.06.2025 14:15 Відповісти
нєнє.
вішати на хрещатику не треба. буде воняти, дратувати.
з мосту патона у дніпро, у прямому ефірі.
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24.06.2025 14:19 Відповісти
Типу - " ну ось ,бачте,десь пасєєридінє і вийшло"...
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24.06.2025 13:57 Відповісти
"Главнає нє пабєда, а участіє."
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24.06.2025 14:04 Відповісти
а ***** ще й старіше за найвеличнішого
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24.06.2025 14:08 Відповісти
У нас все почало гіршати одразу після твоєї інавгурації, а та катастрофічна ситуація, яку маємо зараз виключно завдяки тобі та твоєму саботажу, мародерству та зрадам. І поки ти на Банковій, все буде лише гіршати, бо тебе для того і пхали в крісло президента твої оманські спонсори, щоб ти привів країну до того стану, який маємо зараз.
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24.06.2025 14:12 Відповісти
😢😢😢
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24.06.2025 14:26 Відповісти
Висрался )))
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24.06.2025 14:27 Відповісти
Верховний, Гугл забанив?! Deepstatemap давно не дивився?
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24.06.2025 14:30 Відповісти
Україна виграла цю війну і повинна довести її до кінця звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
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24.06.2025 14:30 Відповісти
Кожен день, здали,відступили, страшно новини читати. Ракети летять Суми, Київ,Запоріжжя, загиблі поранені, а в нього, непроста ситуація, але у путіна.... нахер мені той путін і те болото. Ти й повинен,і ТИ винен,що в Україні війна, а не партнери, щось тобі винні.
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24.06.2025 14:45 Відповісти
"Дайош на другий срок!".Iрмак
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24.06.2025 14:53 Відповісти
Тут не відомо ще коли перший кінчиться і чи кінчиться колись взагалі.
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24.06.2025 16:10 Відповісти
У нас проблем немає
Умєров саботує критичні для обороноздатності країни рішення Джерело: https://censor.net/ua/b3559552
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24.06.2025 14:59 Відповісти
Печера Дракона:
"Ну все, зараз збори на ЗСУ зажмуть ще міцніше!" - це перше що я подумав уколи почув історію про Гусакова. Як бачите - не помилився. Вочевидь - си-и-и-ильно муляє зеленим чиновникам, що бойові частини допомогу від громадян отримують напряму, а не через "правильні фонди".

Проблема неабияка. Я вкрай нечасто проводжу збори, але вже маю проблеми з фінмоніторингом. Просто тому що - мушу. Бо нема в мене іншої змоги утримувати навчальну техніку у придатному стані, крім як просити гроші у читачів. А практично на моїх очах була історія, коли у відомому бойовому підрозділі розстріляли майстерню, хлопці оголосили збір, і... і матюки від їхнього спілкування з банками чули певно навіть у Криму. Бо банки ті збори заблокували зразу ж.

І це я не кажу про таку тему як закупівля для фронту автівок. Бо низький уклін зеленій владі - суму більше певної перелічити неможливо, треба 100500 довідок і дозволів.

Вочевидь, тепер стане ще важче. Для того і розкрутили історію Назарія.

Тварюки ви огидні! Ви або нормально забезпечте ЗСУ, або не заважайте допомагати людям. Ви розповідаєте який "поганий" Порошенко? Та за Порошенка нікому на думку не спадало перекривати допомогу для армії. І далеко не тільки.
https://t.me/dragonspech/9045
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24.06.2025 15:07 Відповісти
підарасе зелений, не все добре в нас було до 21 квітня 2019 року, а відтак стало все геть ху...ово!!
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24.06.2025 15:12 Відповісти
Скільки за 4 роки виготовили ракет і скільки з них полетіли на мацкву? Можеш не відповідати гнида, бо їх було цілих нуль. Після цього твої пафосні промови - це звичайне пусто-порожнє тріпання язиком.
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24.06.2025 15:15 Відповісти
мы в непростой ситуации с 19 года, когда отупевшее ЗЕ Быдло выбрало по приколу клоуна, который обменял человеческие жизни на асфальт , бенины офшоры, фсбэшника Елдака, свои киностудии в мАцкве с офшорами и крышей шефиров и т.д
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24.06.2025 15:23 Відповісти
Ми в непростій ситуації, але й у Путіна не все так добре на полі бою ( в куйла еа полі бою все добре.Українське поле крок за кроком стає підконтрольне куйлу.чого не скажеш про Україну(не кажучи про "зепоцріота" .котрий.не виключеноБ що працює на те.щоб в куйлп були окупаційні досягнення на українському полі...
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24.06.2025 15:34 Відповісти
Потужний ********.
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24.06.2025 15:39 Відповісти
соплежуй подкацапский
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24.06.2025 15:50 Відповісти
Просинайся - ти обісрався...
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24.06.2025 16:04 Відповісти
...пу має потужну підтримку від півн.кореї, яка є справжнім вигодоотримувачем: за дорого продала все своє старье, випробує на полі бою новітнє озброєння, навчається тактиці і стратегії суч.війні, направляє своїх нехудших солдатів і офіцерів, від пу отримує валюту, новітні технології і багато ще чого. Управу на півн.корею, на самому ділі має тільки сі, для кого вона не опасна, а є форпостом... не буде дивом, якщо в обмін на технології, півн.кор. нададуть допомогу аятолам... на взаємній основі.
Зрозуміло, що Україні з дозованою підтримкою партнерів, важко, але укр.військо тримає удар вже 4й рік. І це подвіг!
Слава Україні!
Героям слава!
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24.06.2025 16:11 Відповісти
Стратег -- пианист.
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24.06.2025 16:21 Відповісти
Как-то звучит уже не позитивно
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24.06.2025 16:21 Відповісти
нато прогинається під нарциса-недоумка трампа і це для нас хєрово . дуже хєрово . а казочки сіроги лещенка або дєрьмака на єдиному мудафоні вже нікому не цікаві
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24.06.2025 16:54 Відповісти
 
 