49 дней подряд удерживал позицию в Торецке: видеодневник пехотинца 100-й ОМБр. ВИДЕО
Воин 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий с двумя побратимами 49 дней подряд удерживал позицию в Торецке.
Об этом говорится в сюжете Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Защитник записывал свой видеодневник с помощью смартфона.
"У него не было прямой связи с семьей, поэтому Юрий записывал видеодневник и представлял, что разговаривает с женой", - отмечают авторы сюжета.
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Andrii Andriiash
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