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Новости Видео Боевые действия на Донецком направлении
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49 дней подряд удерживал позицию в Торецке: видеодневник пехотинца 100-й ОМБр. ВИДЕО

Воин 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий с двумя побратимами 49 дней подряд удерживал позицию в Торецке.

Об этом говорится в сюжете Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Защитник записывал свой видеодневник с помощью смартфона.

"У него не было прямой связи с семьей, поэтому Юрий записывал видеодневник и представлял, что разговаривает с женой", - отмечают авторы сюжета.

Читайте: Россияне потеряли около 70 тыс. человек за десять месяцев боев в Торецке, - 100 ОМБр

Автор: 

Донецкая область (10119) боевые действия (4429) Торецк (511) 100 отдельная бригада териториальной обороны (12) Бахмутский район (513) Сухопутные войска ВСУ (28)


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Герою слава!
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23.06.2025 17:46 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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23.06.2025 17:47 Ответить
Таку НАЦІЮ, ніяке мерзенне ***** не переможе.
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23.06.2025 18:16 Ответить
Черговому українському супергерою-респект...
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23.06.2025 18:47 Ответить
Слава Героям - Захисникам України !
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23.06.2025 19:27 Ответить
 
 