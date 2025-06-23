49 дней подряд удерживал позицию в Торецке: видеодневник пехотинца 100-й ОМБр. ВИДЕО

Воин 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий с двумя побратимами 49 дней подряд удерживал позицию в Торецке.

Об этом говорится в сюжете Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Защитник записывал свой видеодневник с помощью смартфона.

"У него не было прямой связи с семьей, поэтому Юрий записывал видеодневник и представлял, что разговаривает с женой", - отмечают авторы сюжета.

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