49 днів поспіль утримував позицію в Торецьку: відеощоденник піхотинця 100-ї ОМБр. ВIДЕО
Воїн 100-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Юрій із двома побратимами 49 днів поспіль утримував позицію в Торецьку.
Про це йдеться в сюжеті Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Захисник записував свій відеощоденник за допомогою смартфона.
"У нього не було прямого зв'язку з родиною, тож Юрій записував відеощоденник і уявляв, що розмовляє з дружиною", - зазначають автори сюжету.
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Andrii Andriiash
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