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Новини Відео Бойові дії на Торецькому напрямку
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49 днів поспіль утримував позицію в Торецьку: відеощоденник піхотинця 100-ї ОМБр. ВIДЕО

Воїн 100-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Юрій із двома побратимами 49 днів поспіль утримував позицію в Торецьку.

Про це йдеться в сюжеті Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Захисник записував свій відеощоденник за допомогою смартфона.

"У нього не було прямого зв'язку з родиною, тож Юрій записував відеощоденник і уявляв, що розмовляє з дружиною", - зазначають автори сюжету.

Читайте: Росіяни втратили близько 70 тис. осіб за десять місяців боїв у Торецьку, - 100 ОМБр

Автор: 

Донецька область (8932) бойові дії (4184) Торецьк (518) 100 окрема бригада територіальної оборони (12) Бахмутський район (516) Сухопутні війська ЗСУ (28)


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Герою слава!
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23.06.2025 17:46 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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23.06.2025 17:47 Відповісти
Таку НАЦІЮ, ніяке мерзенне ***** не переможе.
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23.06.2025 18:16 Відповісти
Черговому українському супергерою-респект...
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23.06.2025 18:47 Відповісти
Слава Героям - Захисникам України !
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23.06.2025 19:27 Відповісти
 
 