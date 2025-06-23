49 днів поспіль утримував позицію в Торецьку: відеощоденник піхотинця 100-ї ОМБр. ВIДЕО

Воїн 100-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Юрій із двома побратимами 49 днів поспіль утримував позицію в Торецьку.

Про це йдеться в сюжеті Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Захисник записував свій відеощоденник за допомогою смартфона.

"У нього не було прямого зв'язку з родиною, тож Юрій записував відеощоденник і уявляв, що розмовляє з дружиною", - зазначають автори сюжету.

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