УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9469 відвідувачів онлайн
Новини Втрати ворога Бої за Торецьк
622 1

Росіяни втратили близько 70 тис. осіб за десять місяців боїв у Торецьку, - 100 ОМБр

Втрати росіян у Торецьку

Російські окупаційні війська у місті Торецьк Донецької області за останні десять місяців боїв втратили пораненими та вбитими 70 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів пресофіцер 100 окремої механізованої бригади Сергій Хомінський.

Так, за його словами за цей час ворог зазнав у Торецьку абсолютно катастрофічних, з точки зору воєнного мистецтва, втрат. Окупанти втрати близько 20 тисяч загиблими і близько 50 тисяч пораненими.

"Тобто, якщо ми подивимося на армії країн Європи, та загалом багатьох країн НАТО, то побачимо, що в багатьох країнах армія набагато менше, ніж 50 тисяч, уявляєте, а окупанти поклали в битві за Торецьк вже понад 50 тисяч людей, я кажу про поранених, і про вбитих", - розповів речник.

Також дивіться: Два світи. До та після: як зараз виглядає Торецьк. ФОТОрепортаж

Він наголосив, що попри такі великі втрати окупанти не досягли своєї мети у Торецьку.

Автор: 

армія рф (18498) Донецька область (9356) Торецьк (543) 100 окрема бригада територіальної оборони (12) Бахмутський район (593)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що для кацапів 70 тисяч гарматного мяса ,понад усе хворі уяви рашиського диктатора.
показати весь коментар
15.05.2025 16:11 Відповісти
 
 