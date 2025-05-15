Росіяни втратили близько 70 тис. осіб за десять місяців боїв у Торецьку, - 100 ОМБр
Російські окупаційні війська у місті Торецьк Донецької області за останні десять місяців боїв втратили пораненими та вбитими 70 тисяч осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів пресофіцер 100 окремої механізованої бригади Сергій Хомінський.
Так, за його словами за цей час ворог зазнав у Торецьку абсолютно катастрофічних, з точки зору воєнного мистецтва, втрат. Окупанти втрати близько 20 тисяч загиблими і близько 50 тисяч пораненими.
"Тобто, якщо ми подивимося на армії країн Європи, та загалом багатьох країн НАТО, то побачимо, що в багатьох країнах армія набагато менше, ніж 50 тисяч, уявляєте, а окупанти поклали в битві за Торецьк вже понад 50 тисяч людей, я кажу про поранених, і про вбитих", - розповів речник.
Він наголосив, що попри такі великі втрати окупанти не досягли своєї мети у Торецьку.
