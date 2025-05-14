УКР
Два світи. До та після: як зараз виглядає Торецьк. ФОТОрепортаж

Патрульна поліція показала фото Торецька на Донеччині до та після приходу "русского мира".

Відповідні світлини оприлюднила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

Фото зробила бригада патрульної поліції "Хижак" з дронів. 

"На фото - два світи. До і після... Торецьк був живим, працьовитим, наповненим людьми містом. Тут мешкали майже 40 000 українців. Сьогодні це лінія фронту, згарище й порожні вулиці. Російська чума випалила все живе...", - зазначили в МВС.

Торецьк до та після боїв із російськими окупантами
Торецьк до та після боїв із російськими окупантами
Торецьк до та після боїв із російськими окупантами
Торецьк до та після боїв із російськими окупантами
Торецьк до та після боїв із російськими окупантами

узкій мір у всій красі
дійсно два світи.... при Порошенку та зеленському.....
Зеленський міг покінчити війну і вигнати кацапів восени 22. Він цього не зробив. Завершити війну на кордонах 22 року через рік після війни масштабним контрнаступом. Замість цього він обезголовив ЗСУ, звільнивши Залужного і 19 генералів на яких трималась армія. Нещодавно воно поїхало до наймогутнішого свого союзника в Білий Дім і публічно плюнуло йому в морду, а позавчора плюнув в морду всій верхівкі ЄС, яка майже домовилась про мир. І все це на фоні наймасштабнішого в історії України крадівництва. Голосуй далі за зелену істоту. Коли здохнеш, світ стане трохи кращий без тебе.
узкій мір у всій красі
До основанья, а затєм.... ******* самі в етой разрухє, ми ідьом на запад.
А русня тут взагалі ні до чого. Тупуваті вкраїнчики самі себе обстріляли.
Зеленський міг покінчити війну і вигнати кацапів восени 22. Він цього не зробив. Завершити війну на кордонах 22 року через рік після війни масштабним контрнаступом. Замість цього він обезголовив ЗСУ, звільнивши Залужного і 19 генералів на яких трималась армія. Нещодавно воно поїхало до наймогутнішого свого союзника в Білий Дім і публічно плюнуло йому в морду, а позавчора плюнув в морду всій верхівкі ЄС, яка майже домовилась про мир. І все це на фоні наймасштабнішого в історії України крадівництва. Голосуй далі за зелену істоту. Коли здохнеш, світ стане трохи кращий без тебе.
Взагалі-то Залужного звільнив на початку 2024-го, невдалий контрнаступ був влітку 2023-го.
Я так і написав, без конкретної прив'язки до дат, але послідовність подій вказана вірно. Шукаєш зачіпку, щоб виправдати свою зелену істоту? Не старайся. Воно має зараз не на рейтинг свій дивитися, а на рівень киплячої смоли в своєму казані. Але воно продовжує знищувати український народ завдяки таким як ти.
Війну може покінчити той, хто її починав. Це не ЗЕля.
помиляєшся. Зеленський розброїв армію, розмінував мости, відкрив ворота для війни, показав ворогу, що за рулем України недорозвинений кретин, що спровокувало орків на удар. Якби цей виродок здох маленьким взагалі не було би війни. Щось би стріляло на добасі один раз в тиждень і на тому все.
Дати мають значення.
Наприклад, Крим анексовано і війна на Донбасі почалась ще до того, як зєля став президентом.
А після аннексії Криму, твій сонцесяйний продовжував виступати в саунах в одній команді з шлюхами перед російськими чиновниками. Він би і перед пуйлом виступив, але той мабуть побрезгував.
А ти забув до дати що сша не далиЗалужному провести5 операцій, які пеерізали напрямок крим-маріупіль, звільняли пів харківської обл та булоб нищено30к які тікали з херсну
дійсно два світи.... при Порошенку та зеленському.....
В ООН показуйте.
А що ООН приймала участь у виборах 2019 ?
"росіяни тоже люди, вони не підуть війною на Україну" © (чувак з криворіжжя)
Наслідки, від отого з Оману, що в Урядовому кварталі глаголив з відосиків, … просто перестать стрєлять, та ******!
БУЛО - 2019
СТАЛО- 2025.
Хоть поржали
а де рускіє житєлі давбаса которих асвабадвлі
Все ж таки поляки зробили помилку 1618 року коли Сагайдачний штурмував москву останняі погодилися на швидке укладання миру та отримання земель смоленщини. Але вже 1632 р угоду московити порушили і напали на Річ Посполиту.
русня майже щодня порушує якисйсь міжнародний договір, а ти поліз в події 400 річної давнини. Теж мені новина. Підписали щось с кацапами а ті не виконали. ) Останнє, що підписували з ними перемир'я на Великдень.
та звичайно то просто невеликий відступ в історію, був час коли таке непорозуміння як "московія" можна було ліквідувати, але ж...
