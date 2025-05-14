Два світи. До та після: як зараз виглядає Торецьк. ФОТОрепортаж

Патрульна поліція показала фото Торецька на Донеччині до та після приходу "русского мира".

Відповідні світлини оприлюднила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

Фото зробила бригада патрульної поліції "Хижак" з дронів.

"На фото - два світи. До і після... Торецьк був живим, працьовитим, наповненим людьми містом. Тут мешкали майже 40 000 українців. Сьогодні це лінія фронту, згарище й порожні вулиці. Російська чума випалила все живе...", - зазначили в МВС.

Також читайте: Авіаудари і штурми: окупанти продовжують тиснути на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"









