Авіаудари і штурми: окупанти продовжують тиснути на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Російські загарбники зберігають високу активність на Торецькому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз найбільша активність зберігається на Торецькому напрямку, де ворог намагається продовжувати активно тиснути на позиції Сил оборони, і причому намагається завдавати авіаційні удари як по флангам міста Торецьк, так і в тих же напрямках проводити штурмові дії",- розповів речник.

Він також розповів, що кількість штурмових дій ворога не зменшувалась впродовж так званого "перемир'я".

"За минулий тиждень їх (штурмів,- ред.) було 150. Це, якщо врахувати середньостатистичну кількість за тиждень, то вона, в принципі, в тих нормах, які були попередні періоди місяця, періоди тижневі. Єдине, що ворог не застосовував в дні так званого "перемир'я" тактичну авіацію, не завдавав уражень "шахедами". Увесь інший наступальний потенціал він використовував. Не знижувалася артилерійська активність, вірніше, знижувалася, але в один із днів, здається, 8 травня була більш-менш знижена, а потім вона почала поступово повертатися в ті ж рамки, в яких ворог застосовував її до так званого цього "перемир'я"",- сказав Запорожець.

Речник додав, що окупанти проводили обстріли за допомогою FPV-дронів та БпЛА, зокрема "Молнія-1". Також за тиждень ворог завдав 95 авіаційних ударів з використанням різної кількості КАБів.

