Авиаудары и штурмы: оккупанты продолжают давить на Торецком направлении, - ОТГ "Луганск"

Российские захватчики сохраняют высокую активность на Торецком направлении.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас наибольшая активность сохраняется на Торецком направлении, где враг пытается продолжать активно давить на позиции Сил обороны, и причем пытается наносить авиационные удары как по флангам города Торецк, так и в тех же направлениях проводить штурмовые действия",- рассказал спикер.

Он также рассказал, что количество штурмовых действий врага не уменьшалось в течение так называемого "перемирия".

"За прошедшую неделю их (штурмов,- ред.) было 150. Это, если учесть среднестатистическое количество за неделю, то оно, в принципе, в тех нормах, которые были предыдущие периоды месяца, периоды недельные. Единственное, что враг не применял в дни так называемого "перемирия" тактическую авиацию, не наносил поражений "шахедами". Весь остальной наступательный потенциал он использовал. Не снижалась артиллерийская активность, вернее, снижалась, но в один из дней, кажется, 8 мая была более-менее снижена, а потом она начала постепенно возвращаться в те же рамки, в которых враг применял ее до так называемого этого "перемирия"",- сказал Запорожец.

Спикер добавил, что оккупанты проводили обстрелы с помощью FPV-дронов и БпЛА, в частности "Молния-1". Также за неделю враг нанес 95 авиационных ударов с использованием различного количества КАБов.

