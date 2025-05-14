Два мира. До и после: как сейчас выглядит Торецк. ФОТОрепортаж
Патрульная полиция показала фото Торецка в Донецкой области до и после прихода "русского мира".
Соответствующие фотографии обнародовала пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.
Фото сделала бригада патрульной полиции "Хищник" с дронов.
"На фото - два мира. До и после... Торецк был живым, трудолюбивым, наполненным людьми городом. Здесь жили почти 40 000 украинцев. Сегодня это линия фронта, пожарище и пустые улицы. Российская чума выжгла все живое...", - отметили в МВД.
