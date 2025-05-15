РУС
Россияне потеряли около 70 тыс. человек за десять месяцев боев в Торецке, - 100 ОМБр

Потери россиян в Торецке

Российские оккупационные войска в городе Торецк Донецкой области за последние десять месяцев боев потеряли ранеными и убитыми 70 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал пресс-офицер 100 отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский.

Так, по его словам за это время враг понес в Торецке абсолютно катастрофические, с точки зрения военного искусства, потери. Оккупанты потеряли около 20 тысяч погибшими и около 50 тысяч ранеными.

"То есть, если мы посмотрим на армии стран Европы, и вообще многих стран НАТО, то увидим, что во многих странах армия гораздо меньше, чем 50 тысяч, представляете, а оккупанты положили в битве за Торецк уже более 50 тысяч человек, я говорю о раненых, и об убитых", - рассказал спикер.

Также смотрите: Два мира. До и после: как сейчас выглядит Торецк. ФОТОрепортаж

Он отметил, что несмотря на такие большие потери оккупанты не достигли своей цели в Торецке.

армия РФ (20346) Донецкая область (10538) Торецк (534) 100 отдельная бригада териториальной обороны (12) Бахмутский район (588)
Що для кацапів 70 тисяч гарматного мяса ,понад усе хворі уяви рашиського диктатора.
15.05.2025 16:11 Ответить
 
 