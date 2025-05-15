Россияне потеряли около 70 тыс. человек за десять месяцев боев в Торецке, - 100 ОМБр

Российские оккупационные войска в городе Торецк Донецкой области за последние десять месяцев боев потеряли ранеными и убитыми 70 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал пресс-офицер 100 отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский.

Так, по его словам за это время враг понес в Торецке абсолютно катастрофические, с точки зрения военного искусства, потери. Оккупанты потеряли около 20 тысяч погибшими и около 50 тысяч ранеными.

"То есть, если мы посмотрим на армии стран Европы, и вообще многих стран НАТО, то увидим, что во многих странах армия гораздо меньше, чем 50 тысяч, представляете, а оккупанты положили в битве за Торецк уже более 50 тысяч человек, я говорю о раненых, и об убитых", - рассказал спикер.

Также смотрите: Два мира. До и после: как сейчас выглядит Торецк. ФОТОрепортаж

Он отметил, что несмотря на такие большие потери оккупанты не достигли своей цели в Торецке.