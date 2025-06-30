Тривають важкі бої на Покровському напрямку. У Часовому Яру та Торецьку втрат наших позицій немає, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 29 червня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував наші позиції в районі Вовчанська, а на Куп’янському напрямку - неподалік Петропавлівки. Противник зазнав втрат та відійшов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку штурмові групи окупантів безуспішно вели наступ на наші укріплення біля Надії, Новоєгорівки, Ольгівки, Рідкодуба, Шандриголового, Копанок, Торського та у Серебрянському лісництві.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників, які були спрямовані на наші позиції в районі Серебрянки та Виїмки.

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На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії росіян були спрямовані на наші позиції неподалік Дачного, Яблунівки та у Часовому Яру та Торецьку. Втрат наших позицій не допущено.

"На Покровському напрямку атаки ворога були зосереджені в районах Русиного Яру, Новоекономічного, Полтавки, Володимирівки, Разіного та Мирного. З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації противник атакував наші підрозділи неподалік Миролюбівки та Променя. Також окупанти намагалися просуватися в бік Удачного, Троїцького, Новомиколаївки, Горіхового та Олексіївки. Тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку окупанти концентрують атакувальні зусилля в районі Перебудови, Мирного, Новополя та Запоріжжя Донецької області. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

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