Прориву військ РФ на Дніпропетровщину немає, ЗСУ тримають оборону, - ОСУВ "Хортиця"
Станом на 30 червня прориву російських військ на територію Дніпропетровської області не зафіксовано. Йдуть бої поблизу адмінмежі області.
Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Йдуть дуже активні бої у селах, що розташовані біля адмінмежі області. Та ж сама Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону", - зазначив він.
Також інформацію про прорив військ РФ на Дніпропетровщині заперечили в 3-й бригаді Нацгвардії "Спартан", яка базується на Покровському напрямку.
"У районі відповідальності нашої бригади такої інформації я підтвердити не можу", - сказали військові.
У 33 окремій механізованій бригаді, яка стоїть в районі Богатиря на Запоріжжі, виданню повідомили, що в їхній зоні відповідальності російська армія не перетнула ділянку оборони ЗСУ.
"У районі відповідальності 33 бригади без просувань. Ми тримаємо оборону. Лінія постійно змінна, але ворог не пробився", - сказав пресофіцер Назар Войтенков.
Нагадаємо, 30 червня на сайті Deepstate зʼявилась "сіра" зона на території Дніпропетровщини — згідно з мапою, від межі у глиб області в деяких місцях вона сягала понад 800 метрів.
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Невже Европа буде довго чухатися та довго запрягати ??
Диверсії квітнуть !
Хотели бы - отказались от нефтегаза.
Хотели бы - передали Украине замороженные русские деньги.
Хотели бы - передали оружие, потому что те 300 Таурусов что у них есть РФ до одного места, все прекрасно это понимают, но тогда незачем держать их у себя, кроме разве что для войны с Францией или Чехией.
Хотели бы - наложили бы санкции не чайной ложкой, а по примеру Ирана или Сев. Кореи.
Хотели бы - подняли военное производство так как его подняла Сев. Корея под санкциями.
Хотели бы - приглушили и Орбана и Фицо.
Хотели бы - давили на РФ по всем дипломатическим фронтам
Хотели бы - сделали с РФ реальную страну-изгоя.
А если там на четвертый год одна только говорильня - значит запрягать они и не думали, а просто бросили
ЧехиюУкраину в пасть фашистам в надежде что они подавятся.
Тут некоторые пугают что РФ пойдет на Европу и будет мобилизировать украинцев.
И таки да, пойдет.
И кажется мне, что после такого факапа на грани сепаратного предательства - половину украинцев и мобилизировать не придется, сами охотно пойдут чтобы отомстить за это предательство нашей страны которая истекая кровью на коленях просит даже не вступиться за нее, а хотя бы огня и покушать.
Ну что ж, Днепру приготовиться. Осталось получить черную метку в виде селфи Зеленского на фоне стелы - и дело сделано.