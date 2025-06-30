Прориву військ РФ на Дніпропетровщину немає, ЗСУ тримають оборону, - ОСУВ "Хортиця"

Станом на 30 червня прориву російських військ на територію Дніпропетровської області не зафіксовано. Йдуть бої поблизу адмінмежі області.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Йдуть дуже активні бої у селах, що розташовані біля адмінмежі області. Та ж сама Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону", - зазначив він.

Також інформацію про прорив військ РФ на Дніпропетровщині заперечили в 3-й бригаді Нацгвардії "Спартан", яка базується на Покровському напрямку.

"У районі відповідальності нашої бригади такої інформації я підтвердити не можу", - сказали військові.

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У 33 окремій механізованій бригаді, яка стоїть в районі Богатиря на Запоріжжі, виданню повідомили, що в їхній зоні відповідальності російська армія не перетнула ділянку оборони ЗСУ.

"У районі відповідальності 33 бригади без просувань. Ми тримаємо оборону. Лінія постійно змінна, але ворог не пробився", - сказав пресофіцер Назар Войтенков.

Нагадаємо, 30 червня на сайті Deepstate зʼявилась "сіра" зона на території Дніпропетровщини — згідно з мапою, від межі у глиб області в деяких місцях вона сягала понад 800 метрів.

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