УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9291 відвідувач онлайн
Новини Просування ворога до Дніпропетровщини Фейк про вихід росіян на адмінкордони Дніпропетровщини
1 876 14

Прориву військ РФ на Дніпропетровщину немає, ЗСУ тримають оборону, - ОСУВ "Хортиця"

ОСУВ Хортиця заперечила прорив РФ на Дніпропетровщину

Станом на 30 червня прориву російських військ на територію Дніпропетровської області не зафіксовано. Йдуть бої поблизу адмінмежі області.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Йдуть дуже активні бої у селах, що розташовані біля адмінмежі області. Та ж сама Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону", - зазначив він.

Також інформацію про прорив військ РФ на Дніпропетровщині заперечили в 3-й бригаді Нацгвардії "Спартан", яка базується на Покровському напрямку.

"У районі відповідальності нашої бригади такої інформації я підтвердити не можу", - сказали військові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тривають важкі бої на Покровському напрямку. У Часовому Яру та Торецьку втрат наших позицій немає, - ОСУВ "Хортиця"

У 33 окремій механізованій бригаді, яка стоїть в районі Богатиря на Запоріжжі, виданню повідомили, що в їхній зоні відповідальності російська армія не перетнула ділянку оборони ЗСУ.

"У районі відповідальності 33 бригади без просувань. Ми тримаємо оборону. Лінія постійно змінна, але ворог не пробився", - сказав пресофіцер Назар Войтенков.

Нагадаємо, 30 червня на сайті Deepstate зʼявилась "сіра" зона на території Дніпропетровщини — згідно з мапою, від межі у глиб області в деяких місцях вона сягала понад 800 метрів.

Також читайте: Росіянам не вдається просунутися до адмінкордону Дніпропетровщини. На Новопавлівському напрямку аномально багато боїв, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (464) Дніпропетровська область (3943)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
"Повмикають дурня" та в підсумку визнають очевидне. Як завжди.
показати весь коментар
30.06.2025 15:39 Відповісти
+4
Вони з них завжди вискакували, не чекали поки пастка закриється. Насправді якщо не учитувати помилки перших місяців ( коли вони лізли колонами і їх палили), то кацапи дуже добре воюють, всі ті наші крики, що вони тупі і будуть тікати до самої Москви, дуже дорого нам обійшлися.
показати весь коментар
30.06.2025 16:06 Відповісти
+3
За три з половиною роки ЖОДНОГО казана для цапів не створено. Це договорняк такий?
показати весь коментар
30.06.2025 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Повмикають дурня" та в підсумку визнають очевидне. Як завжди.
показати весь коментар
30.06.2025 15:39 Відповісти
Ти зараз воюєш в 3-й бригаді Нацгвардії "Спартан" чи в 33 окремій механізованій бригаді, що кажеш що вони дурня вмикають ?
показати весь коментар
30.06.2025 17:22 Відповісти
За три з половиною роки ЖОДНОГО казана для цапів не створено. Це договорняк такий?
показати весь коментар
30.06.2025 15:44 Відповісти
Вони з них завжди вискакували, не чекали поки пастка закриється. Насправді якщо не учитувати помилки перших місяців ( коли вони лізли колонами і їх палили), то кацапи дуже добре воюють, всі ті наші крики, що вони тупі і будуть тікати до самої Москви, дуже дорого нам обійшлися.
показати весь коментар
30.06.2025 16:06 Відповісти
... не враховуючи...
показати весь коментар
30.06.2025 16:22 Відповісти
точно, забув слово, в мене тут кругом суржик
показати весь коментар
30.06.2025 16:53 Відповісти
схоже можливий пройоб черговий . Боже бережи Україну
показати весь коментар
30.06.2025 16:03 Відповісти
Он Мілітарний публікує, що "гускіє "люді" підпалили військові автівки у Німеччині! Цапи гундосять наче то ремонтовані МАНи ВСУ, а сайт стверджують що то саме німецькі номери. І ймовірно задіяні для логістики ( допомога ВСУ)
Невже Европа буде довго чухатися та довго запрягати ??
Диверсії квітнуть !
показати весь коментар
30.06.2025 16:06 Відповісти
Та ******* на это все твоей Европе.
Хотели бы - отказались от нефтегаза.
Хотели бы - передали Украине замороженные русские деньги.
Хотели бы - передали оружие, потому что те 300 Таурусов что у них есть РФ до одного места, все прекрасно это понимают, но тогда незачем держать их у себя, кроме разве что для войны с Францией или Чехией.
Хотели бы - наложили бы санкции не чайной ложкой, а по примеру Ирана или Сев. Кореи.
Хотели бы - подняли военное производство так как его подняла Сев. Корея под санкциями.
Хотели бы - приглушили и Орбана и Фицо.
Хотели бы - давили на РФ по всем дипломатическим фронтам
Хотели бы - сделали с РФ реальную страну-изгоя.

А если там на четвертый год одна только говорильня - значит запрягать они и не думали, а просто бросили Чехию Украину в пасть фашистам в надежде что они подавятся.

Тут некоторые пугают что РФ пойдет на Европу и будет мобилизировать украинцев.
И таки да, пойдет.
И кажется мне, что после такого факапа на грани сепаратного предательства - половину украинцев и мобилизировать не придется, сами охотно пойдут чтобы отомстить за это предательство нашей страны которая истекая кровью на коленях просит даже не вступиться за нее, а хотя бы огня и покушать.
показати весь коментар
30.06.2025 16:58 Відповісти
европе нужно- чтобы украина воевала в пол силы и ослабевала рашку, пока европа будет вооружаться и заодно освободить украину от украинцев и догадываюсь кого с пустыни переселить
показати весь коментар
30.06.2025 17:06 Відповісти
Фортеция Бахмут...
показати весь коментар
30.06.2025 16:40 Відповісти
Значит все таки прорыв есть, просто совковые деды решили его тихонько замести под ковер.

Ну что ж, Днепру приготовиться. Осталось получить черную метку в виде селфи Зеленского на фоне стелы - и дело сделано.
показати весь коментар
30.06.2025 16:50 Відповісти
когда пишут нет прорыва- то это означает обратное
показати весь коментар
30.06.2025 17:04 Відповісти
Дивно, як з такою кількістю експертів Україна досі не виграла...
показати весь коментар
30.06.2025 17:31 Відповісти
 
 