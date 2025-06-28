Россияне сбросили с дрона взрывчатку на эвакуационный автобус миссии "Пролиска" на Днепропетровщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российская армия атаковала эвакуационный автобус миссии "Пролиска" дроном-бомбером на Днепропетровщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом руководитель организации Евгений Каплин сообщил в фейсбуке.

"Российско-террористические войска сегодня утром атаковали автобус Гуманитарной миссии "Пролиска" дроном-бомбером, когда тот ехал на эвакуацию в Днепропетровской области забирать семьи с детьми из населенных пунктов Синельниковского района, где объявлена принудительная эвакуация. Сброс боеприпаса осколочно-фугасного действия произошел в полуметре от транспортного средства", - говорится в сообщении.

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Повреждения микроавтобуса

Вследствие поражения в микроавтобусе были повреждены задние колеса, поражен топливный бак, выбиты окна, изуродован салон, пробит кардан.

Люди не пострадали

К счастью, в момент инцидента в автобусе еще не ехали эвакуированные, автобус только следовал за ними. Водитель эвакуационного экипажа чудом остался живым и невредимым.









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