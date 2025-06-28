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Новости Эвакуация из Сумщины
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Почти 60 тысяч человек эвакуировали с приграничья Сумской области

Эвакуация людей из приграничных районов Сумской области

В Сумской области эвакуация объявлена в 213 населенных пунктах 18 прифронтовых громад. Уже эвакуированы почти 60 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske рассказал глава областной военной администрации Олег Григоров.

Он отметил, что усилия по эвакуации прежде всего сосредоточены на местности, приближенной к линии боевого соприкосновения, ведь там самая сложная ситуация с безопасностью. Речь идет о селах на Хотинском и Юнаковском направлениях.

"Эвакуация происходит ритмично, с определенной динамикой, в среднем, в зависимости от обстоятельств, примерно 100 человек эвакуируются за сутки из прифронтовых общин", - отметил Григоров и добавил, что с марта уже выехали около 12 500 человек.

В то же время еще в районе 35 тысяч - до сих пор остаются дома.

"Мы имеем около 20 тысяч письменных отказов от граждан, которые не желают выезжать. И, в зависимости от плотности и частоты поражений, люди возвращаются на "огородный" период - люди имеют свои участки, поэтому возвращаются", - рассказал чиновник.

Тех, кто выезжает, принимают в транзитном центре, а затем им предлагают остановиться в общежитиях и подысканных домах или квартирах. Впрочем, почти 90% людей, которые эвакуировались, решают эти вопросы самостоятельно: они останавливаются у родственников или снимают жилье.

Григоров отметил, категория, которая на 100% подлежит принудительной эвакуации - дети, - вывезены. Что касается взрослых - то "принудительно тащить, конечно, их не будут".

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Автор: 

Сумская область (3406) эвакуация (2117)


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"сирок" із "зеленими зрадниками" переможну пісню для куйла готують
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28.06.2025 13:39 Ответить
З вірою в президента ?
Мабуть ніхто до останнього не цікавився, як же влада готується до оборони.
І чи готується.
Тепер мабуть стали у програму зеленського " була оселя - нема оселі"
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28.06.2025 13:50 Ответить
Сирський потужно захистив Сумську область курською авантюрою.Техніка знищена,багато загинуло підготовлених бійців і захисної лінії ніхто не зробив.Все пройопано в стилі оманського лайна.Григоров має досвід здачі територій.Артюх пішов до лісу замість кримінальної відповідальності
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28.06.2025 14:04 Ответить
Порошенко віноват !

вибори президента України 2019 Сумська область:

За результатами обробки 100% протоколів у Сумській області, на всіх шести округах переміг Володимир Зеленський з результатом 32,66%. На чотирьох округах друге місце зайняла Юлія Тимошенко, а ще в двох - Юрій Бойко. Вони отримали відповідно 16,42% та 11,19%. Чинний президент Петро Порошенко показав четвертий результат - 10,66%.

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28.06.2025 14:28 Ответить
60 тисяч людей евакуювали
Як колись із Прип'яті коли підірвали Чорнобиль
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28.06.2025 15:09 Ответить
із преЗЄдєнтом ми паБєдім !

ще гірше ніж за Чорнобиля......

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28.06.2025 15:49 Ответить
 
 