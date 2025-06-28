Почти 60 тысяч человек эвакуировали с приграничья Сумской области
В Сумской области эвакуация объявлена в 213 населенных пунктах 18 прифронтовых громад. Уже эвакуированы почти 60 тысяч человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske рассказал глава областной военной администрации Олег Григоров.
Он отметил, что усилия по эвакуации прежде всего сосредоточены на местности, приближенной к линии боевого соприкосновения, ведь там самая сложная ситуация с безопасностью. Речь идет о селах на Хотинском и Юнаковском направлениях.
"Эвакуация происходит ритмично, с определенной динамикой, в среднем, в зависимости от обстоятельств, примерно 100 человек эвакуируются за сутки из прифронтовых общин", - отметил Григоров и добавил, что с марта уже выехали около 12 500 человек.
В то же время еще в районе 35 тысяч - до сих пор остаются дома.
"Мы имеем около 20 тысяч письменных отказов от граждан, которые не желают выезжать. И, в зависимости от плотности и частоты поражений, люди возвращаются на "огородный" период - люди имеют свои участки, поэтому возвращаются", - рассказал чиновник.
Тех, кто выезжает, принимают в транзитном центре, а затем им предлагают остановиться в общежитиях и подысканных домах или квартирах. Впрочем, почти 90% людей, которые эвакуировались, решают эти вопросы самостоятельно: они останавливаются у родственников или снимают жилье.
Григоров отметил, категория, которая на 100% подлежит принудительной эвакуации - дети, - вывезены. Что касается взрослых - то "принудительно тащить, конечно, их не будут".
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Мабуть ніхто до останнього не цікавився, як же влада готується до оборони.
І чи готується.
Тепер мабуть стали у програму зеленського " була оселя - нема оселі"
вибори президента України 2019 Сумська область:
За результатами обробки 100% протоколів у Сумській області, на всіх шести округах переміг Володимир Зеленський з результатом 32,66%. На чотирьох округах друге місце зайняла Юлія Тимошенко, а ще в двох - Юрій Бойко. Вони отримали відповідно 16,42% та 11,19%. Чинний президент Петро Порошенко показав четвертий результат - 10,66%.
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Як колись із Прип'яті коли підірвали Чорнобиль
ще гірше ніж за Чорнобиля......
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