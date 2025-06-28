Майже 60 тисяч людей евакуювали з прикордоння Сумської області
У Сумській області евакуація оголошена у 213 населених пунктах 18 прифронтових громад. Вже евакуйовано майже 60 тисяч людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю hromadske розповів очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Він зазначив, що зусилля щодо евакуації передусім зосереджені на місцевості, наближеній до лінії бойового зіткнення, адже там найскладніша безпекова ситуація. Йдеться про села на Хотінському та Юнаківському напрямках.
"Евакуація відбувається ритмічно, з певною динамікою, у середньому, залежно від обставин, приблизно 100 людей евакуюються за добу з прифронтових громад", - зазначив Григоров та додав, що з березня вже виїхали близько 12 500 людей.
Водночас ще в районі 35 тисяч - досі залишаються вдома.
"Ми маємо близько 20 тисяч письмових відмов від громадян, які не бажають виїжджати. І, залежно від щільності й частоти уражень, люди повертаються на "городний" період - люди мають свої ділянки, тому повертаються", - розповів посадовець.
Тих, хто виїжджає, приймають у транзитному центрі, а потім їм пропонують зупинитися в гуртожитках та підшуканих будинках чи квартирах. А втім, майже 90% людей, які евакуювалися, розв’язують ці питання самотужки: вони зупиняються в родичів або винаймають житло.
Григоров наголосив, категорія, яка на 100% підлягає примусовій евакуації - діти, - вивезені. Щодо дорослих - то "примусово тягти, звісно, їх не будуть".
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Мабуть ніхто до останнього не цікавився, як же влада готується до оборони.
І чи готується.
Тепер мабуть стали у програму зеленського " була оселя - нема оселі"
вибори президента України 2019 Сумська область:
За результатами обробки 100% протоколів у Сумській області, на всіх шести округах переміг Володимир Зеленський з результатом 32,66%. На чотирьох округах друге місце зайняла Юлія Тимошенко, а ще в двох - Юрій Бойко. Вони отримали відповідно 16,42% та 11,19%. Чинний президент Петро Порошенко показав четвертий результат - 10,66%.
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Як колись із Прип'яті коли підірвали Чорнобиль
ще гірше ніж за Чорнобиля......
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