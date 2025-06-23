Близько 1730 людей залишаються у Покровську, можливість евакуації ускладнена, - МВА

У місті Покровську Донецької області залишаються майже 1730 людей, загалом в громаді - 3200. Можливості евакуації ускладнені через російські обстріли.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми неодноразово говорили місцевим жителям евакуюватись, й казали, що наступить, той момент, коли вже не заїдуть ДСНС і це ускладнить такі роботи (розбір завалів, - ред.)", - сказав посадовець.

Він зазначив, що евакуаційні екіпажі та волонтери заїжджають у місто під контролем FPV-дронів.

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"Евакуюватись можливо, але можливості евакуації ускладнені. Евакуація уповільнилась, одна-дві людини їдуть. Дітей у місті немає, поки не фіксуємо випадків заїзду родин з дітьми. Протягом доби були обстріли. Ворог розбиває місто керованими авіабомбами та артилерією. Щодо FPV-дронів - це жахіття, вони полюють на цивільних та комунальників. В місті немає повністю цілих будівель майже немає", - розповів Добряк.

Також посадовець розповів про гуманітарну ситуацію в місті. За його словами, у Покровську немає енергопостачання та газопостачання. У місті є свердловини. Також комунальники роздають воду, аптечки, засоби гігієни та продукти тривалого зберігання. П'ять разів на тиждень волонтери завозять гарячі обіди.

Добряк додав, що у місті працюють декілька крамниць та залишився лікар терапевт.

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