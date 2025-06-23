Около 1730 человек остаются в Покровске, возможность эвакуации затруднена, - ГВА

В городе Покровске Донецкой области остаются почти 1730 человек, всего в громаде - 3200. Возможности эвакуации затруднены из-за российских обстрелов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы неоднократно говорили местным жителям эвакуироваться, и говорили, что наступит, тот момент, когда уже не заедут ГСЧС и это усложнит такие работы (разбор завалов, - ред.)", - сказал чиновник.

Он отметил, что эвакуационные экипажи и волонтеры заезжают в город под контролем FPV-дронов.

"Эвакуироваться возможно, но возможности эвакуации затруднены. Эвакуация замедлилась, один-два человека едут. Детей в городе нет, пока не фиксируем случаев заезда семей с детьми. В течение суток были обстрелы. Враг разбивает город управляемыми авиабомбами и артиллерией. По FPV-дронов - это ужас, они охотятся на гражданских и коммунальщиков. В городе нет полностью целых зданий почти нет", - рассказал Добряк.

Также чиновник рассказал о гуманитарной ситуации в городе. По его словам, в Покровске нет энергоснабжения и газоснабжения. В городе есть скважины. Также коммунальщики раздают воду, аптечки, средства гигиены и продукты длительного хранения. Пять раз в неделю волонтеры завозят горячие обеды.

Добряк добавил, что в городе работают несколько магазинов и остался врач терапевт.

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