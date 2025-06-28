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Росіяни скинули з дрона вибухівку на евакуаційний автобус місії "Проліска" на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Російська армія атакувала евакуаційний автобус місії "Проліска" дроном-бомбером на Дніпропетровщині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник організації Євген Каплін повідомив у фейсбуці.

"Російсько-терористичні війська сьогодні вранці атакували автобус Гуманітарна місія "Проліска" дроном-бомбером, коли той їхав на евакуацію в Дніпропетровській області забирати родини з дітьми з населених пунктів Синельниківського району, де оголошена примусова евакуація. Скид боєприпасу осколково-фугасної дії відбувся за пів метра  від транспортного засобу", - ідеться в повідомленні.

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Пошкодження мікроавтобуса

Внаслідок ураження в мікроавтобусі були пошкоджені задні колеса, уражений паливний бак, вибиті вікна, понівечений салон, пробитий кардан.

Люди не постраждали

На щастя в момент інциденту в автобусі ще не їхали евакуйовані, автобус тільки прямував за ними. Водій евакуаційного екіпажу чудом залишився живим і неушкодженим.

росіяни скинули з дрона вибухівку на евакуаційний автобус
росіяни скинули з дрона вибухівку на евакуаційний автобус
росіяни скинули з дрона вибухівку на евакуаційний автобус
росіяни скинули з дрона вибухівку на евакуаційний автобус

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Автор: 

вибухівка (477) евакуація (2358) Дніпропетровська область (3936)


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Нелюди(
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28.06.2025 23:34 Відповісти
…З населених пунктів синельниковського району, де оголошена примусова евакуація…, вітаю, окупанти вже розносять Дніпропетровську область і з південного сходу…
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28.06.2025 23:55 Відповісти
 
 