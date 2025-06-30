Війська РФ постійно намагаються прорватися до Дніпропетровщини, біля с. Дачне вже "сіра зона", - DeepState

У районі села Дачне Дніпропетровської області відбувається фіксація російських військ, які намагаються зайти туди постійно та закріпитися. Це є "неприємним дзвіночком" у погіршенні обстановки на цьому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState

Зазначається, що ворог продовжує активно здійснювати тиск по лінії населених пунктів аж від Новополя до Новосергіївки. Ділянка, де відбулося багато змін на мапі за останній час і нанесено найбільше сірої зони за площею в одному місці.

Зокрема, зараз на уточненні перебуває район Олексіївки, Багатиря та Зеленого Кута, де відбулося просування в останньому оновленні. Скоріше за все, ці населені пункти незабаром перейдуть в червону зону, кажуть аналітики.

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"Неочікуваним для нас виявився відтинок Ялта-Зірка-Піддубне, де кацапи знайшли місце для просування повз населені пункти та позиції СОУ і фіксувалися в Піддубному. Тому й збільшилася сіра зона в напрямку цього села, але просування русні там поки без закріплення, де нашим бійцям вдається їх знищувати в процесі просування. Також здійснюються активні штурмові дії в районі Шевченка, яке противник майже повністю окупував і в районі Вільного Поля, де дуже часто фіксується кацапня. Найближчим часом можна очікувати часті оновлення на даних ділянках", - розповів проєкт.

Ситуація біля Дачного

Окремо у DeepState розповіли про населений пункт Дачне на Дніпропетровщині, де вже з'явилася "сіра зона".

"Ні для кого не секрет, що ворог має за ціль зайти на територію Дніпропетровської області й використати, в першу чергу, ці просування медійно... Щодо сірої зони — відбувається фіксація противника в даному районі, який намагається лізти туди постійно, аби закріпитися хоча б в посадці. Але бійці Сил Оборони докладають зусиль, щоб одразу знищувати московську заразу і не дати цій заразі закріплятися і накопичуватися. Ці одноразові забіги не несуть ні тактичної, ні стратегічної вигоди, але є неприємним дзвіночком у погіршенні обстановки", - додали аналітики.

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Подібна ситуація була в районі Котлярівки та Горіхового, де було багато розмов про захід ворога на Дніпропетровщину. Але українським бійцям вдається стримувати натиск ворога і наразі вже ніхто не кричить про великі просування на тій ділянці, наголошують вони.

"Ми слідкуємо уважно за ситуацією на фронті, намагаємося об'єктивно та виважено ставитися до деталей з місць і обов'язково будемо наносити зміни на мапу, в разі їх появи, де б вони не були", - резюмував DeepState.