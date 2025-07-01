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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Продвижение рф
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В июне враг оккупировал 556 кв. км украинской территории, это худший показатель в 2025 году, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В течение июня российские войска оккупировали 556 квадратных километров украинской территории. Динамика мая сохранилась и в прошлом месяце.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что в самый критический для Украины ноябрь российские захватчики продвинулись на 730 кв. км.

Больше всего продвижений в июне пришлось на Новопавловский и Покровский отрезок - 29% и 27%, соответственно. Среди лидеров и Сумщина с показателем в 18%.

То есть, три четверти всех продвижений были в трех местах. Последняя четверть приходится на другие участки фронта чуть ли не в равных пропорциях (по 4-6% на отрезок).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Коптево и продвинулся в Торецке, Новосергиевке и около 5 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

DeepState: россияне оккупировали больше территории в июне

По данным аналитиков, продвижение врага обусловлено проблемами с людьми, которые критичны сейчас для обеих сторон.

"Но у россиян, как очевидно, еще есть запасы личного состава. Падение механизации атак - это очередное подтверждение проблем врага с техникой, которую они пытаются заменить мотоциклами и багги. А штурмовые действия врага силами 1 или 3 пехотинцев уже не стало диковинкой. В то же время, количество этих групп остается значительным", - добавил DeepState.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты продвинулись возле Торецка и еще 4 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

оккупация (10214) Сумская область (3420) Донецкая область (10147) боевые действия (4454) война в Украине (5001) DeepState (178)


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Топ комментарии
+7
Але мудрий наріт вірить в потужного ЗЕ!
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01.07.2025 17:09 Ответить
+6
зельоні гниди працюють
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01.07.2025 17:03 Ответить
+4
Чим більше ЗЕлідор катається по країнах і пише вечірніх відосиків-втрати ростуть пропорційно.
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01.07.2025 17:12 Ответить
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зельоні гниди працюють
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01.07.2025 17:03 Ответить
Чим більше ЗЕлідор катається по країнах і пише вечірніх відосиків-втрати ростуть пропорційно.
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01.07.2025 17:12 Ответить
А ********** орки, що лізуть як таргани-безкінечним потоком, каби, дрони, через які вже не можна голову висунути-це ж, звісно, не при чому.
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01.07.2025 17:12 Ответить
ну для *********** орків Оманська Гнида Чонгар розмінувала, ракетну програму поховала, дороги побудувала

здохни, гнида зельона
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01.07.2025 17:17 Ответить
В тилу сидить півмільйона військових, яких не використовують для ротації на фронті, які не знають що таке фронт за весь час війни.
Хто має дати наказ відправляти їх на фронт для ротації людей, які роками воюють на фронті?
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01.07.2025 17:17 Ответить
В тилу сидять 6 млн ухилєсів які не оновили свої дані і ти ********* явно один із них. Хто має дати наказ виловити тебе чорта дурного?
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01.07.2025 17:37 Ответить
Під Харьковом укріплень не виявилось і під Сумами історія повторилась і до чого тут ішак?В 2022р взагалі ішак пропустив кацапів для захоплення країни.
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01.07.2025 17:24 Ответить
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01.07.2025 17:07 Ответить
Але мудрий наріт вірить в потужного ЗЕ!
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01.07.2025 17:09 Ответить
курська операція іде за планом.
от тільки куди?
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01.07.2025 17:13 Ответить
В цьому буде за 1000, на жаль.
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01.07.2025 17:13 Ответить
Тих 18% на Сумщині - це не за червень а за чотири місяці бо все розказували за сірі зони.
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01.07.2025 17:16 Ответить
https://war.obozrevatel.com/ukr/ne-chotiri-oblasti-v-isw-rozkrili-teritorialni-ambitsii-kremlya-i-poyasnili-scho-stoit-za-zayavami-putina-schodo-ukraini.htm Інститут вивчення війни (ISW) доводить, що територіальні амбіції касапів+кремлядів простягаються на всю Україну та далеко за її межі
Заяви представників Кремля, зокрема диктатора *****, продовжують демонструвати ширші територіальні амбіції Росії в Україні. Вони виходять далеко за межі Криму та чотирьох областей, які агресор незаконно анексував. РФ постійно переслідує мету повного знищення української держави та підкорення українського народу. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).
Зазначається, що 30 червня ***** провів нараду щодо соціально-економічного розвитку окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої часто називав захоплену частину України Донбасом і "новоросією".
Прессекретар Кремля Д.Піськов "відповів" на заяву мера Одеси Геннадія Труханова від 27 червня про те, що місто не є "російським" і має свою власну історію, стверджуючи, нібито історія Одеси "нерозривно пов'язана" з Росією. А помічник диктатора Володимир Мединський тараторив, що росіяни й українці - "один народ" із "історичною батьківщиною", і згадав "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра", "новоросію" і Крим.
"Заяви *****, Пєскова і Мединського від 30 червня - це лише останні заяви кремлівських чиновників, що вказують на масштаб територіальних амбіцій Росії. ***** повторив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 20 червня, що він вважає російський і український народ "одним народом насправді" і що Україна "належить Росіії", - нагадали в ISW.
Аналітики вказали, що кремлівські чиновники регулярно називають Одесу "російським" містом, включно з міністром закордонних справ РФ С.мерином, який востаннє сказав так 9 червня. Також вони неодноразово посилалися на "новоросію", яку визначили як всю східну та південну Україну. Посилання ж Мединського на "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра" також узгоджується із закликом гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо від квітня 2025 року до Росії повністю контролювати райони річки Дніпро, що проходять через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області.
Заступник глави Офісу президента України полковник Павло Паліса на початку червня 2025 року заявив, що Росія має намір окупувати всю Україну на східному (лівому) березі річки Дніпро й захопити Одеську область до кінця 2026 року.
"***** та інші кремлівські чиновники постійно вказували, що вони не вірять, що Україна є незалежною державою зі своєю власною історією, ідентичністю та культурою, окремою від Росії. Тривала прихильність російських високопосадовців до цих наративів демонструє постійну мету Кремля зі знищення української держави та підкорення українського народу", - оцінив ISW.
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01.07.2025 17:19 Ответить
Ну і нахрена це все переповідати? Всім знайомі і очевидні речі.
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01.07.2025 18:03 Ответить
Незламний Боневтік у відповідь на це, напару з Дєрьмаком, поїв недовареної Мівіни, а Татаров постріляв по кадирівцям, які ввижались йому після вечірьної експертизи конфіскованого коксу.
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01.07.2025 17:20 Ответить
А що відосики та ставки верховного гівнокомандувача ЗЄ ніяк не допомагають?

Ой вей.
Треба ще більше грошей на Телемарафон.
Так переможемо!!!
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01.07.2025 17:22 Ответить
Спокійно, зараз забугорні експерти напишуть що російський наступ зазнав невдачі бо Запоріжжя і Херсон не окуповані, санкції вже скоро доб'ють російську економіку бо там стали продавати менше комбайнів, а постійні балачки українських пузатих піджаків з європейськими чиновниками про "підсилення пепео і тиск на росію" переломлять хід війни.
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01.07.2025 17:33 Ответить
Ну що ,****** зепідорасня, задоволені? Щоб ви здохли разом зі своїми **********, пліснява квартальна, як і ваші виборці.
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01.07.2025 17:38 Ответить
Смердюча земразота здає країну пришвидшеними темпами, все по османському договорняку.
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01.07.2025 17:54 Ответить
Свята курська операція кацапа сирького як там,зелупи квартальні?
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01.07.2025 17:56 Ответить
600 000/556=90 років потрібно пуйлу, щоб такими темпами зайняти всю територію України. Для пришвидшення треба ще одна чергова зрада...
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01.07.2025 18:10 Ответить
Це однозначно вороже ІПСО! Щоденно 4 години увечері і годину зранку переглядаю Телемарафон, там ми ведемо успішні наступальні операції в курській області, потужно ************ кацапів на Сумщині, корупція в Україні давним-давно знищена, економіка кацапії тріщить по швам, її розпад це справа навіть не місяців, а тижнів, і взагалі наша перемога близька як ніколи! Всім відомо, що на Телемарафоні сама достовірна, перевірена та правдива інформація, а також суперфахова аналітика від компетентних експертів. Рекомендую всім довіряти виключно офіційним джерелам, шкода лишень, що на Телемарафон виділяють так мало коштів...
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01.07.2025 18:15 Ответить
 
 