В июне враг оккупировал 556 кв. км украинской территории, это худший показатель в 2025 году, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В течение июня российские войска оккупировали 556 квадратных километров украинской территории. Динамика мая сохранилась и в прошлом месяце.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что в самый критический для Украины ноябрь российские захватчики продвинулись на 730 кв. км.

Больше всего продвижений в июне пришлось на Новопавловский и Покровский отрезок - 29% и 27%, соответственно. Среди лидеров и Сумщина с показателем в 18%.

То есть, три четверти всех продвижений были в трех местах. Последняя четверть приходится на другие участки фронта чуть ли не в равных пропорциях (по 4-6% на отрезок).

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По данным аналитиков, продвижение врага обусловлено проблемами с людьми, которые критичны сейчас для обеих сторон.

"Но у россиян, как очевидно, еще есть запасы личного состава. Падение механизации атак - это очередное подтверждение проблем врага с техникой, которую они пытаются заменить мотоциклами и багги. А штурмовые действия врага силами 1 или 3 пехотинцев уже не стало диковинкой. В то же время, количество этих групп остается значительным", - добавил DeepState.

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