Ситуація в районі населеного пункту Кам’янське ускладнюється, ворог має просування, - DeepState

Ситуація в районі населеного пункту Кам'янське почала ускладнюватися і противник мав успіх у просуванні.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворогу вдалося провалити оборону в центрі населеного пункту, де він намагається лізти вже в північну частину, а також вдається просочуватися та накопичуватися в південно-західній частині села.

Водночас "вдається більш ефективно працювати по штурмуючих кацапах в південно-східній частині нп".

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"Попередньо, накопичення ворога в даному районі спостерігали заздалегідь, але попри це, кацапу вдалося прорватися через оборонні порядки СОУ і залізти в центр села. Протягом останнього тижня ворог здійснював активний тиск на позиції українських бійців і займав їх позиції. Варто зазначити, що активність ворога була там і до цього, вони шукали слабке місце, штурмували малими групами піхоти, але ця активність за останній час почала збільшуватися і ставати гострішою. Окремо хотілося б зауважити про необхідність перегляду використання і забезпечення підрозділів ТрО, а також виділити найбільш кричущу проблему сьогодення — неправдиві доповіді, які продовжують ускладнювати і так важку ситуацію на фронті. Тому тут буде традиційна фраза — брехня нас всіх погубить!" - розповідають осінтери.

Також в DeepState пишуть, що "цілі кацапів в цьому районі малоперспективні, адже навіть зайняття висот за селом не принесе щось глобально вигідне". Оскільки місцевість в даному районі йде з перепадами висот, які для піхоти є доволі суттєвим випробуванням, особливо, в часи активної роботи дронів.

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"В першу чергу, русня реалізовує свою найпоширенішу тактику — лізти там, де вони знаходять слабке місце і розвивати цю можливість. Якщо говорити про більш масштабні плани, то вони полягають у зменшенні дистанції до міста Запоріжжя, але ця відстань є ще досить значною. Сили Оборони намагаються наносити як можна більше шкоди ворогу в даному районі, адже це хороша можливість для цієї місцевості і зараз цим активно користуються наші пілоти. Головне, аби було необхідне забезпечення. Мапа в районі Кам'янського буде також змінена при оновленні", - зазначають аналітики проєкту.