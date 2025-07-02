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Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Ситуація в районі населеного пункту Кам’янське ускладнюється, ворог має просування, - DeepState

Ситуація в районі Кам’янського

Ситуація в районі населеного пункту Кам'янське почала ускладнюватися і противник мав успіх у просуванні. 

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворогу вдалося провалити оборону в центрі населеного пункту, де він намагається лізти вже в північну частину, а також вдається просочуватися та накопичуватися в південно-західній частині села. 

Водночас "вдається більш ефективно працювати по штурмуючих кацапах в південно-східній частині нп". 

Читайте: Війська РФ просунулися у Кам’янському, Новосергіївці, Багатирю та біля Богданівки, - DeepState. КАРТИ

"Попередньо, накопичення ворога в даному районі спостерігали заздалегідь, але попри це, кацапу вдалося прорватися через оборонні порядки СОУ і залізти в центр села. Протягом останнього тижня ворог здійснював активний тиск на позиції українських бійців і займав їх позиції. Варто зазначити, що активність ворога була там і до цього, вони шукали слабке місце, штурмували малими групами піхоти, але ця активність за останній час почала збільшуватися і ставати гострішою. Окремо хотілося б зауважити про необхідність перегляду використання і забезпечення підрозділів ТрО, а також виділити найбільш кричущу проблему сьогодення — неправдиві доповіді, які продовжують ускладнювати і так важку ситуацію на фронті. Тому тут буде традиційна фраза — брехня нас всіх погубить!" - розповідають осінтери.

Також в DeepState пишуть, що "цілі кацапів в цьому районі малоперспективні, адже навіть зайняття висот за селом не принесе щось глобально вигідне". Оскільки місцевість в даному районі йде з перепадами висот, які для піхоти є доволі суттєвим випробуванням, особливо, в часи активної роботи дронів.

Також читайте: У червні ворог окупував 556 кв. км української території, це найгірший показник у 2025 році, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

"В першу чергу, русня реалізовує свою найпоширенішу тактику — лізти там, де вони знаходять слабке місце і розвивати цю можливість. Якщо говорити про більш масштабні плани, то вони полягають у зменшенні дистанції до міста Запоріжжя, але ця відстань є ще досить значною. Сили Оборони намагаються наносити як можна більше шкоди ворогу в даному районі, адже це хороша можливість для цієї місцевості і зараз цим активно користуються наші пілоти. Головне, аби було необхідне забезпечення. Мапа в районі Кам'янського буде також змінена при оновленні", - зазначають аналітики проєкту.

Автор: 

Запорізька область (3798) бойові дії (4213) Василівський район (57) Кам’янське (5) війна в Україні (5054) DeepState (183)


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Срочно мобіків та у бій в окопи з гівна та палок. У хенералів Просирьского та Верховного Головнокомандуючого інших стратегій нємає.
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02.07.2025 19:12 Відповісти
Це називається "направити резерви" по-їхньому.
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02.07.2025 19:39 Відповісти
Також в DeepState пишуть, що "цілі кацапів в цьому районі малоперспективні, адже навіть зайняття висот за селом не принесе щось глобально вигідне".

Звісно. Про кожне втрачене село чи місто таке кажуть: "Все одно воно не мало стратегічного значення"...
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02.07.2025 19:35 Відповісти
З чисто військової точки зору так і є. Щоб максимально зберегти особовий склад то й взагалі потрібно було б давно відтягнутись за Дніпро, а може й взагалі далі у ЄС, по дорозі забравши усе боєздатне населення у ЗСУ, та знищивши та замінувавши усю инфраструктуру. Але є ще політичні, гуманітарні, фінансові та інші сторони.
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02.07.2025 19:58 Відповісти
Это "значительное расстояние до Запорожья" аж целых 30 км. Но все збс.
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02.07.2025 19:48 Відповісти
Кам'янське - стратегічна висота, далі уклон до реки Конка, оборону тримати неможливо. Степногірськ - остання надія на щось путнє... Далі - Запоріжжя...
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02.07.2025 20:15 Відповісти
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02.07.2025 20:21 Відповісти
Відійшли на більш вигідні зарання підготовлені рубежі - цю фразу чую постійно третій рік підряд
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02.07.2025 20:23 Відповісти
В центре города Запорожья организовали слад боеприпасов, его подорвали, целую ночь детонировало. Много домов и людей пострадало. Теперь остались без боеприпасов. Как хорошо, что у нас такие гениальные коммандиры!
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02.07.2025 20:48 Відповісти
 
 