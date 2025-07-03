Війська РФ просунулися у Кам’янському на Запоріжжі, у населених пунктах на Донеччині та Харківщині, - DeepState. КАРТИ
Російські окупанти мають просування у низці населених пунктів у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Кам'янському (Запорізька область), Зірці, біля Андріївки (Волноваський район), Багатиря, Неліпівки та Синьківки (Харківська область).
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А що Сумський "напрямок"? Та Чернігівський???
Бо якісь реляції "у ворога немає сил для ..... " якось тільки бісять.... Тривожно мені....