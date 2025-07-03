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Новини Оновлені карти DeepState Оновлення мапи DeepState Просування РФ
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Війська РФ просунулися у Кам’янському на Запоріжжі, у населених пунктах на Донеччині та Харківщині, - DeepState. КАРТИ

Російські окупанти мають просування у низці населених пунктів у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Кам'янському (Запорізька область), Зірці, біля Андріївки (Волноваський район), Багатиря, Неліпівки та Синьківки (Харківська область).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в районі населеного пункту Кам’янське ускладнюється, ворог має просування, - DeepState

Ворог має просування на Запоріжжі та Донеччині - мапи
Ворог має просування на Запоріжжі та Донеччині - мапи
Ворог має просування на Запоріжжі та Донеччині - мапи
Ворог має просування на Запоріжжі та Донеччині - мапи
Ворог має просування на Запоріжжі та Донеччині - мапи

Автор: 

Запорізька область (3802) Донецька область (8979) бойові дії (4218) Харківська область (1228) Бахмутський район (525) Волноваський район (303) Василівський район (59) Куп’янський район (278) Неліпівка (8) Багатир (31) Зірка (1) Кам’янське (5) Синьківка (2) Андріївка (18) DeepState (183)


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Кожен день ця хрєнь - Генштаб все відбив а ці тільки прапорці переставляють в глиб України
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03.07.2025 15:58 Відповісти
Просунулися?
А що Сумський "напрямок"? Та Чернігівський???
Бо якісь реляції "у ворога немає сил для ..... " якось тільки бісять.... Тривожно мені....
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03.07.2025 16:04 Відповісти
 
 