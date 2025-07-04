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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: восемь человек погибли, 11 – получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг за прошедшие сутки, 3 июля, атаковал 15 населенных пунктов Донецкой области. За сутки зафиксировано 3 414 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Покровский район

На Белицкое россияне сбросили две бомбы "КАБ-250" - убили двух гражданских лиц, еще одного ранили. Повреждены 4 многоквартирных дома и три гаража. Кроме того, вражеский дрон повредил гражданское авто.

Сегодня под утро россияне дронами обстреляли Белицкое, повредили объект критической инфраструктуры.

С июля примерно в 07:30 в результате попадания вражеского FPV-дрона в перекресток западной части г. Покровск местная жительница 1973 г. р. получила минно-взрывную травму и осколочное ранение с травматической ампутацией правой голени и правой кисти.

Ориентировочно в 12:00 россияне обстреляли частный сектор юго-восточной части Покровска. В результате обстрела погибли гражданские мужчины 1978 г.р. и 1977 г.р.

Один погибший и один раненый - в Веселом Поле Белозерской ТГ, по которому враг ударил двумя БПЛА "Герань-2", повредил частный дом, гараж, 4 автомобиля.

Краматорский район

В Торском Лиманской ТГ войска РФ убили двух мирных жителей.

В Ильиновке в результате удара БПЛА "Герань-2" погиб мужчина, еще 5 человек травмированы. Поврежден частный дом.

Константиновку оккупанты атаковали бомбой "КАБ-250", дроном "Молния-2" и РСЗО "Ураган" - два человека ранены, повреждены 5 многоквартирных и частный дома, магазин, админздание, учебное заведение, автобусная остановка.

По Николаевке Россия попала бомбой "КАБ-250" - есть раненый, разрушениям подверглись 4 многоквартирных дома и кафе.

Три БПЛА "Герань-2" ударили по Краматорску, повредили предприятие. В Святогорске пять беспилотников "Герань-2" повредили гостиничный комплекс и 4 гражданских авто.

В Приюте Дружковской ТГ дроны повредили частный дом, в Андреевке Краматорского района - два грузовика, в Новотроицком - один.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

Краматорськ (2337) обстрел (28318) Донецкая область (10173) Покровск (672) Краматорский район (435) Покровский район (743) Торское (11) Ильиновка (25) Константиновка (1827) Николаевка (9) Беленькое (1) Святогорск (5) Веселое Поле (1) Ямполь (6) Белицкое (23)


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Ціленаправлений рашиський геноцид ,відповіді немає ні по містах рф, ні по терористичних лднр
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04.07.2025 09:56 Ответить
 
 