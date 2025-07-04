Сутки в Донецкой области: восемь человек погибли, 11 – получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг за прошедшие сутки, 3 июля, атаковал 15 населенных пунктов Донецкой области. За сутки зафиксировано 3 414 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Покровский район

На Белицкое россияне сбросили две бомбы "КАБ-250" - убили двух гражданских лиц, еще одного ранили. Повреждены 4 многоквартирных дома и три гаража. Кроме того, вражеский дрон повредил гражданское авто.

Сегодня под утро россияне дронами обстреляли Белицкое, повредили объект критической инфраструктуры.

С июля примерно в 07:30 в результате попадания вражеского FPV-дрона в перекресток западной части г. Покровск местная жительница 1973 г. р. получила минно-взрывную травму и осколочное ранение с травматической ампутацией правой голени и правой кисти.

Ориентировочно в 12:00 россияне обстреляли частный сектор юго-восточной части Покровска. В результате обстрела погибли гражданские мужчины 1978 г.р. и 1977 г.р.

Один погибший и один раненый - в Веселом Поле Белозерской ТГ, по которому враг ударил двумя БПЛА "Герань-2", повредил частный дом, гараж, 4 автомобиля.

Краматорский район

В Торском Лиманской ТГ войска РФ убили двух мирных жителей.

В Ильиновке в результате удара БПЛА "Герань-2" погиб мужчина, еще 5 человек травмированы. Поврежден частный дом.

Константиновку оккупанты атаковали бомбой "КАБ-250", дроном "Молния-2" и РСЗО "Ураган" - два человека ранены, повреждены 5 многоквартирных и частный дома, магазин, админздание, учебное заведение, автобусная остановка.

По Николаевке Россия попала бомбой "КАБ-250" - есть раненый, разрушениям подверглись 4 многоквартирных дома и кафе.

Три БПЛА "Герань-2" ударили по Краматорску, повредили предприятие. В Святогорске пять беспилотников "Герань-2" повредили гостиничный комплекс и 4 гражданских авто.

В Приюте Дружковской ТГ дроны повредили частный дом, в Андреевке Краматорского района - два грузовика, в Новотроицком - один.

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