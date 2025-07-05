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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: армія РФ атакувала 13 населених пунктів, вбила двох жителі, ще четверо людей поранені. ФОТОрепортаж

Ворог минулої доби атакував Білицьке, Добропілля, Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, села Андріївка-Клевцове, Заповідне, Золотий Колодязь, Торське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

4 липня близько 12:30  ворог обстріляв мікрорайон "Південний" Покровська, поранено цивільного чоловіка 1972 р.н. У постраждалого діагностовано проникаюче поранення черевної порожнини та голови. Інформація щодо пошкоджень не надходила.

Близько 13:00 ворог поцілив по ділянці автошляху Покровськ-Мирноград. Поранення дістала ще одна цивільна особа.

Близько 14:45 ворожий FPV-дрон влучив у багатоквартирний будинок м. Родинське. Зафіксовано пошкодження. О 16:30 Родинське знову було атаковано FPV-дроном. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

У Добропіллі російські дрони атакували підприємство і приватний будинок. У Білицькому безпілотниками пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. У Заповідному Шахівської ТГ пошкоджено приватну оселю.

Краматорський район

У Зарічному зруйновано будинок.  У Дружківці внаслідок влучання БПЛА "Молнія-2" знищено 10 га пшениці. У Рай-Олександрівці пошкоджено 2 приватних будинки та магазин.

По Краматорську ворог вдарив з РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА – травмовано двох жителів, пошкоджено навчальний заклад, 2 автомобілі, установку для переробки відходів.

Костянтинівку росіяни обстріляли двома бомбами "КАБ-250", дроном, артилерією – вбили цивільну особу, пошкодили 2 приватних будинки, підприємство.

Одна людина загинула внаслідок удару обстрілу Торського Лиманської ТГ.

На Слов’янськ війська РФ спрямували два БПЛА "Молнія-2", пошкодили 2 приватних будинки. Лиман окупанти накрили з РСЗВ "Смерч" – руйнувань зазнали автостанція та магазин.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

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Ворог атакує цивільні об'єкти на Донеччині
Під ворожим ударом опинились житлові будинки
Поліція фіксує наслідки ворожих обстрілів
Зруйнований будинок на Донеччині
Росіяни нищать населені пункти Донеччини

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Автор: 

Краматорськ (718) обстріл (29674) Донецька область (8994) Покровськ (705) Волноваський район (305) Краматорський район (444) Покровський район (753) Андріївка-Клевцове (3) Дружківка (28) Торське (14) Костянтинівка (362) Зарічне (22) Рай-Олександрівка (6) Слов’янськ (641) Добропілля (33) Родинське (42) Лиман (78) Білицьке (24) Заповідне (2)


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