Доба на Донеччині: армія РФ атакувала 13 населених пунктів, вбила двох жителі, ще четверо людей поранені. ФОТОрепортаж
Ворог минулої доби атакував Білицьке, Добропілля, Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, села Андріївка-Клевцове, Заповідне, Золотий Колодязь, Торське.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
4 липня близько 12:30 ворог обстріляв мікрорайон "Південний" Покровська, поранено цивільного чоловіка 1972 р.н. У постраждалого діагностовано проникаюче поранення черевної порожнини та голови. Інформація щодо пошкоджень не надходила.
Близько 13:00 ворог поцілив по ділянці автошляху Покровськ-Мирноград. Поранення дістала ще одна цивільна особа.
Близько 14:45 ворожий FPV-дрон влучив у багатоквартирний будинок м. Родинське. Зафіксовано пошкодження. О 16:30 Родинське знову було атаковано FPV-дроном. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
У Добропіллі російські дрони атакували підприємство і приватний будинок. У Білицькому безпілотниками пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. У Заповідному Шахівської ТГ пошкоджено приватну оселю.
Краматорський район
У Зарічному зруйновано будинок. У Дружківці внаслідок влучання БПЛА "Молнія-2" знищено 10 га пшениці. У Рай-Олександрівці пошкоджено 2 приватних будинки та магазин.
По Краматорську ворог вдарив з РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА – травмовано двох жителів, пошкоджено навчальний заклад, 2 автомобілі, установку для переробки відходів.
Костянтинівку росіяни обстріляли двома бомбами "КАБ-250", дроном, артилерією – вбили цивільну особу, пошкодили 2 приватних будинки, підприємство.
Одна людина загинула внаслідок удару обстрілу Торського Лиманської ТГ.
На Слов’янськ війська РФ спрямували два БПЛА "Молнія-2", пошкодили 2 приватних будинки. Лиман окупанти накрили з РСЗВ "Смерч" – руйнувань зазнали автостанція та магазин.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
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