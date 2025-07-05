УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10955 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини Обстріли Херсона
108 2

Зранку рашисти вдарили по Херсонщині: загинула жінка, ще дві людини дістали поранення

Зранку 5 липня росіяни з артилерії обстріляли Новодмитрівку, атакували Херсон. Є загибла та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області та Херсонській МВА.

Близько 6:20 військові армії РФ обстріляли з артилерійської зброї село Новодмитрівка.

Внаслідок цієї атаки загинула жінка 68 років, ще одна 48-річна місцева жителька дістала поранення. Обидві в момент обстрілу перебували на вулиці.

Також зранку окупанти атакували безпілотником Дніпровський район Херсону. У стані середньої тяжкості до лікарні доставили 24-річну херсонку, вона дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.

Внаслідок обстрілу у Центральному районі пробито дах будівлі одного із закладів освіти, пошкоджено стелю, вибито вікна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула і вісім поранені внаслідок атак РФ на Херсон та область

Ворог атакував навчальник заклад Херсону
Ворожий снаряд пробив дах будівлі одного із закладів освіти,

Автор: 

обстріл (29674) Херсон (3477) Херсонська область (5964) Херсонський район (420) Новодмитрівка (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.07.2025 10:25 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2025 10:26 Відповісти
 
 