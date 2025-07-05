Зранку рашисти вдарили по Херсонщині: загинула жінка, ще дві людини дістали поранення

Зранку 5 липня росіяни з артилерії обстріляли Новодмитрівку, атакували Херсон. Є загибла та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області та Херсонській МВА.

Близько 6:20 військові армії РФ обстріляли з артилерійської зброї село Новодмитрівка.

Внаслідок цієї атаки загинула жінка 68 років, ще одна 48-річна місцева жителька дістала поранення. Обидві в момент обстрілу перебували на вулиці.

Також зранку окупанти атакували безпілотником Дніпровський район Херсону. У стані середньої тяжкості до лікарні доставили 24-річну херсонку, вона дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.

Внаслідок обстрілу у Центральному районі пробито дах будівлі одного із закладів освіти, пошкоджено стелю, вибито вікна.

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