Зранку рашисти вдарили по Херсонщині: загинула жінка, ще дві людини дістали поранення
Зранку 5 липня росіяни з артилерії обстріляли Новодмитрівку, атакували Херсон. Є загибла та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області та Херсонській МВА.
Близько 6:20 військові армії РФ обстріляли з артилерійської зброї село Новодмитрівка.
Внаслідок цієї атаки загинула жінка 68 років, ще одна 48-річна місцева жителька дістала поранення. Обидві в момент обстрілу перебували на вулиці.
Також зранку окупанти атакували безпілотником Дніпровський район Херсону. У стані середньої тяжкості до лікарні доставили 24-річну херсонку, вона дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.
Внаслідок обстрілу у Центральному районі пробито дах будівлі одного із закладів освіти, пошкоджено стелю, вибито вікна.
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