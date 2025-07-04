Одна людина загинула і вісім поранені внаслідок атак РФ на Херсон та область
Сьогодні, 4 липня, російські війська продовжували обстрілювати Херсон та населені пункти Херсонської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це розповіли в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 4 липня 2025 року російська армія атакувала населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії та БпЛА.
За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та вісьмох поранених.
Так, в Антонівці близько 14:00 окупанти скинули вибухівку з БпЛА. Внаслідок чого загинув цивільний чоловік, який перебував на вулиці.
Також внаслідок атак за допомогою дронів восьмеро людей дістали поранень у Херсоні, Антонівці та Новодмитрівці.
Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти соціальної інфраструктури, автотранспорт та гаражі.
Будь ласка, зачекайте...
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