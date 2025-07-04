Один человек погиб и восемь ранены в результате атак РФ на Херсон и область

Сегодня, 4 июля, российские войска продолжали обстреливать Херсон и населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом рассказали в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 4 июля 2025 года российская армия атаковала населенные пункты Херсонской области с применением артиллерии и БпЛА.

По последним данным, известно об одном погибшем человеке и восьми раненых.

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Так, в Антоновке около 14:00 оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА. В результате чего погиб гражданский мужчина, который находился на улице.

Также в результате атак с помощью дронов восемь человек получили ранения в Херсоне, Антоновке и Новодмитровке.

Также повреждены частные и многоквартирные дома, объекты социальной инфраструктуры, автотранспорт и гаражи.

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