Один человек погиб и восемь ранены в результате атак РФ на Херсон и область
Сегодня, 4 июля, российские войска продолжали обстреливать Херсон и населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом рассказали в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 4 июля 2025 года российская армия атаковала населенные пункты Херсонской области с применением артиллерии и БпЛА.
По последним данным, известно об одном погибшем человеке и восьми раненых.
Так, в Антоновке около 14:00 оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА. В результате чего погиб гражданский мужчина, который находился на улице.
Также в результате атак с помощью дронов восемь человек получили ранения в Херсоне, Антоновке и Новодмитровке.
Также повреждены частные и многоквартирные дома, объекты социальной инфраструктуры, автотранспорт и гаражи.
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