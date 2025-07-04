Один человек погиб вследствие обстрела Берислава на Херсонщине, - ОВА
29 июня вследствие обстрела россиянами Берислава погиб один человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
"29 июня из-за атаки вражеского дрона в Бериславе травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний мужчина. Искренние соболезнования родственникам погибшего", - написал Прокудин.
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Сергей Шкуропат #515741
показать весь комментарий04.07.2025 00:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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