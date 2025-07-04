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Новости обстрелы Херсонщины
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Один человек погиб вследствие обстрела Берислава на Херсонщине, - ОВА

Обстрелы Берислава (фото иллюстративное)

29 июня вследствие обстрела россиянами Берислава погиб один человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"29 июня из-за атаки вражеского дрона в Бериславе травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний мужчина. Искренние соболезнования родственникам погибшего", - написал Прокудин.

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Автор: 

обстрел (28298) жертвы (2121) Берислав (153) Херсонская область (4970) Бериславский район (96) война в Украине (5037)


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От же ж ******** рашисты путинячьи.
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04.07.2025 00:13 Ответить
 
 