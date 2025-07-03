Одна людина загинула внаслідок обстрілу Берислава на Херсонщині, - ОВА
29 червня внаслідок обстрілу росіянами Берислава загинула одна людина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
"29 червня через атаку ворожого дрона у Бериславі травми, несумісні з життям, дістав 47-річний чоловік. Щирі співчуття родичам загиблого", - написав Прокудін.
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Сергей Шкуропат #515741
показати весь коментар04.07.2025 00:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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