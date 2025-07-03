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Новини обстріли Херсонщини
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Одна людина загинула внаслідок обстрілу Берислава на Херсонщині, - ОВА

Обстріли Берислава (фото ілюстративне)

29 червня внаслідок обстрілу росіянами Берислава загинула одна людина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"29 червня через атаку ворожого дрона у Бериславі травми, несумісні з життям, дістав 47-річний чоловік. Щирі співчуття родичам загиблого", - написав Прокудін.

Читайте: Окупанти зранку атакували Херсон дронами, є поранені, пошкоджено медзаклад. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29620) жертви (1839) Берислав (197) Херсонська область (5961) Бериславський район (97) війна в Україні (5072)


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От же ж ******** рашисты путинячьи.
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04.07.2025 00:13 Відповісти
 
 