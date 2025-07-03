Окупанти зранку атакували Херсон дронами, є поранені, пошкоджено медзаклад. ФОТОрепортаж

Російські загарбники зранку 3 липня з дрона атакували Дніпровський район Херсону

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонський ОВА.

74-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя та ноги. Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Також ворог скинув вибухівку на 75-річну жінку, через що вона дістала вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки. Нині постраждала перебуває у лікарні.

Під ворожим дроновим ударом опинився один з медзакладів обласного центру. Внаслідок скидів з БпЛА пошкоджено кілька карет швидкої допомоги та цивільні автівки. Також понівечено вікна в одному з приміщень закладу. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Близько 9:10 окупанти рашисти атакували з дрона 58-річного чоловіка. До лікарні його доправили із мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями кінцівок.

Обстріли Херсонщини за добу

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватний автомобіль.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

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