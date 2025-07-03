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Оккупанты утром атаковали Херсон дронами, есть раненые, повреждено медучреждение. ФОТОрепортаж

Российские захватчики утром 3 июля с дрона атаковали Днепровский район Херсона

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонский ОВА.

74-летний херсонец получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения лица и ноги. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в состоянии средней тяжести.

Также враг сбросил взрывчатку на 75-летнюю женщину, из-за чего она получила взрывную травму, осколочные ранения ноги и руки. В данное время пострадавшая находится в больнице.

Под вражеским дроновым ударом оказалось одно из медучреждений областного центра. В результате сбросов с БПЛА повреждены несколько карет скорой помощи и гражданские автомобили. Также повреждены окна в одном из помещений учреждения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Оккупанты атаковали беспилотниками одно из медучреждений в Днепровском районе.

Около 9:10 оккупанты рашисты атаковали с дрона 58-летнего мужчину. В больницу его доставили с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями конечностей.

Обстрелы Херсонщины за сутки

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности - повредили 2 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.

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В результате сбросов с БПЛА повреждены несколько карет скорой помощи и гражданские автомобили.
Враг повредил несколько карет скорой помощи
Враг изуродовал гражданские автомобили
Разбиты окна в одном из помещений учреждения Херсона
В результате сбросов с БПЛА повреждены гражданские автомобили

Автор: 

обстрел (28298) Херсон (2929) Херсонская область (4968) Херсонский район (407)


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