Оккупанты утром атаковали Херсон дронами, есть раненые, повреждено медучреждение. ФОТОрепортаж
Российские захватчики утром 3 июля с дрона атаковали Днепровский район Херсона
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонский ОВА.
74-летний херсонец получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения лица и ноги. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в состоянии средней тяжести.
Также враг сбросил взрывчатку на 75-летнюю женщину, из-за чего она получила взрывную травму, осколочные ранения ноги и руки. В данное время пострадавшая находится в больнице.
Под вражеским дроновым ударом оказалось одно из медучреждений областного центра. В результате сбросов с БПЛА повреждены несколько карет скорой помощи и гражданские автомобили. Также повреждены окна в одном из помещений учреждения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Около 9:10 оккупанты рашисты атаковали с дрона 58-летнего мужчину. В больницу его доставили с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями конечностей.
Обстрелы Херсонщины за сутки
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности - повредили 2 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку и частный автомобиль.
Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.
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