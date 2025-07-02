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Новости Обстрелы Херсона
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Сибига: Обстрел больницы в Херсоне - это часть целенаправленной кампании России против гражданских

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, в частности - больницы, что является военным преступлением.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером Россия атаковала больницу в Херсоне, ранив пятерых пациентов и трех медицинских работников. Это - военное преступление, часть целенаправленной кампании России, направленной против больниц", - подчеркнул Сибига.

Он напомнил, что недавно посещал Херсон вместе с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Во время поездки они увидели подземные роддома, школы и медиков, вынужденных устанавливать радиоэлектронные средства на машины скорой помощи для защиты от ударов.

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"Это - ужасная ежедневная реальность для людей в Херсоне и по всей Украине", - добавил он.

Сибига подчеркнул, что Москва не демонстрирует никакого желания остановить убийства и искать дипломатическое решение конфликта.

"Мы должны послать агрессору правильные сигналы, усиливая способности Украины и увеличивая давление на Россию. Это единственный способ заставить Москву остановить войну", - подытожил министр.

Напомним, 1 июня около 23:00 российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне.

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Автор: 

обстрел (28290) Херсон (2926) Сибига Андрей (542) Херсонская область (4968) Херсонский район (404)


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це таки майстер по удівлялову!
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02.07.2025 13:50 Ответить
підкреслив, що Москва не демонструє жодного бажання припинити вбивства та шукати дипломатичне вирішення конфлікту. Джерело: https://censor.net/ua/n3561113
- а навіщо їй це ...?
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02.07.2025 13:58 Ответить
"Під час поїздки вони побачили підземні пологові будинки, школи й медиків, які змушені встановлювати радіоелектронні засоби на машини швидкої допомоги для захисту від ударів."

Нормальна влада, для якої прості смертні не є бидлом, вже давно відселила би той Херсон, а не "гєроічєскі прєвозмогала" ціною життя простих людей.
Але від нелюдів, завдяки яким кацапські тварини отримали змогу вбити 100 тис. людей у Маріуполі, годі й чекати чогось подібного.
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02.07.2025 14:03 Ответить
В Херсоне подорожали однокомнатные квартиры на 11% с прошлого года... так к сведению.
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02.07.2025 14:34 Ответить
бариги
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02.07.2025 14:40 Ответить
Капітан Ясенх.й!
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02.07.2025 14:06 Ответить
 
 