Сибига: Обстрел больницы в Херсоне - это часть целенаправленной кампании России против гражданских

Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, в частности - больницы, что является военным преступлением.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером Россия атаковала больницу в Херсоне, ранив пятерых пациентов и трех медицинских работников. Это - военное преступление, часть целенаправленной кампании России, направленной против больниц", - подчеркнул Сибига.

Он напомнил, что недавно посещал Херсон вместе с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Во время поездки они увидели подземные роддома, школы и медиков, вынужденных устанавливать радиоэлектронные средства на машины скорой помощи для защиты от ударов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли из артиллерии больницу в Херсоне: 8 человек пострадали. ФОТОрепортаж

"Это - ужасная ежедневная реальность для людей в Херсоне и по всей Украине", - добавил он.

Сибига подчеркнул, что Москва не демонстрирует никакого желания остановить убийства и искать дипломатическое решение конфликта.

"Мы должны послать агрессору правильные сигналы, усиливая способности Украины и увеличивая давление на Россию. Это единственный способ заставить Москву остановить войну", - подытожил министр.

Напомним, 1 июня около 23:00 российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В июне россияне убили в Херсонской громаде 17 человек, еще 156 - ранили, - ГВА. ВИДЕО