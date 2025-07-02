Сибига: Обстрел больницы в Херсоне - это часть целенаправленной кампании России против гражданских
Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, в частности - больницы, что является военным преступлением.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером Россия атаковала больницу в Херсоне, ранив пятерых пациентов и трех медицинских работников. Это - военное преступление, часть целенаправленной кампании России, направленной против больниц", - подчеркнул Сибига.
Он напомнил, что недавно посещал Херсон вместе с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Во время поездки они увидели подземные роддома, школы и медиков, вынужденных устанавливать радиоэлектронные средства на машины скорой помощи для защиты от ударов.
"Это - ужасная ежедневная реальность для людей в Херсоне и по всей Украине", - добавил он.
Сибига подчеркнул, что Москва не демонстрирует никакого желания остановить убийства и искать дипломатическое решение конфликта.
"Мы должны послать агрессору правильные сигналы, усиливая способности Украины и увеличивая давление на Россию. Это единственный способ заставить Москву остановить войну", - подытожил министр.
Напомним, 1 июня около 23:00 российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне.
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- а навіщо їй це ...?
Нормальна влада, для якої прості смертні не є бидлом, вже давно відселила би той Херсон, а не "гєроічєскі прєвозмогала" ціною життя простих людей.
Але від нелюдів, завдяки яким кацапські тварини отримали змогу вбити 100 тис. людей у Маріуполі, годі й чекати чогось подібного.