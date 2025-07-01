В июне россияне убили в Херсонской громаде 17 человек, еще 156 - ранили, - ГВА. ВИДЕО

В течение июня в Херсонской городской территориальной громаде в результате российской агрессии погибли 17 человек, еще 156 человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом рассказал начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

"Полностью разрушено вражеской авиацией админздание на площади Свободы, десятки поврежденных квартир и сгоревших домов, школ и детских садов, магазинов и автомобилей... Российские оккупанты постоянно атакуют объекты критической инфраструктуры. Поэтому на время пришлось вводить графики отключений электроэнергии", - рассказал он.

По данным начальника ГВА, 10 жителей громады получили травмы, несовместимые с жизнью, во время артобстрелов, 7 - погибли из-за сброса врагом взрывчатки с дрона.

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Сообщается, что 6 херсонцев были ранены в результате попаданий российских КАБов, еще 4 - из-за подрыва на минах-"лепестках" и неизвестных взрывоопасных предметах. 39 мирных жителей получили телесные повреждения во время артобстрелов со стороны российских оккупационных войск и 107 - были атакованы российскими беспилотниками.