У червні росіяни вбили у Херсонській громаді 17 осіб, ще 156 - поранили, - МВА. ВIДЕО

Протягом червня у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок російської агресії загинули 17 людей, ще 156 осіб зазнали поранень різних ступенів тяжкості.

Про це розповів начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

"Вщент зруйнована ворожою авіацією адмінбудівля на площі Свободи, десятки пошкоджених квартир і згорілих будинків, шкіл і дитячих садків, магазинів і автівок... Російські окупанти постійно атакують об’єкти критичної інфраструктури. Через це на певний час довелось вводити графіки відключень електроенергії", - розповів він.

За даними начальника МВА, 10 жителів громади зазнали травм, несумісних з життям, під час артобстрілів, 7 - загинули через скидання ворогом вибухівки з дрона.

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Повідомляється, що 6 херсонців були поранені внаслідок влучань російських КАБів, ще 4 - через підрив на мінах-"пелюстках" та невідомих вибухонебезпечних предметах. 39 мирних жителів дістали тілесні ушкодження під час артобстрілів з боку російських окупаційних військ і 107 - були атаковані російськими безпілотниками.