Сибіга: Обстріл лікарні в Херсоні - це частина цілеспрямованої кампанії Росії проти цивільних
Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру України, зокрема лікарні, що є воєнним злочином.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері Росія атакувала лікарню в Херсоні, поранивши п'ятьох пацієнтів і трьох медичних працівників. Це воєнний злочин, частина цілеспрямованої кампанії Росії, направленої проти лікарень", - наголосив Сибіга.
Він нагадав, що нещодавно відвідував Херсон разом із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Під час поїздки вони побачили підземні пологові будинки, школи й медиків, які змушені встановлювати радіоелектронні засоби на машини швидкої допомоги для захисту від ударів.
"Це жахлива щоденна реальність для людей у Херсоні та по всій Україні", - додав він.
Сибіга підкреслив, що Москва не демонструє жодного бажання припинити вбивства та шукати дипломатичне вирішення конфлікту.
"Ми повинні надіслати агресору правильні сигнали, посилюючи спроможності України та збільшуючи тиск на Росію. Це єдиний спосіб змусити Москву припинити війну", - підсумував міністр.
Нагадаємо, 1 червня близько 23:00 російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні.
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- а навіщо їй це ...?
Нормальна влада, для якої прості смертні не є бидлом, вже давно відселила би той Херсон, а не "гєроічєскі прєвозмогала" ціною життя простих людей.
Але від нелюдів, завдяки яким кацапські тварини отримали змогу вбити 100 тис. людей у Маріуполі, годі й чекати чогось подібного.