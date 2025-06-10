Міністр МЗС Литви Будріс вперше після деокупації відвідав Херсон разом з Сибігою. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс спільно з українським колегою Андрієм Сибігою здійснили візит до Херсона та Херсонської області.

Про це Сибіга та Будріс заявили на своїх сторінках у Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, Будріс став першим іноземним міністром закордонних справ, який відвідав місто після його звільнення восени 2022 року.

"Це потужний знак солідарності з нашим народом в умовах постійного російського терору проти Херсона", - зазначив глава українського МЗС.

Під час візиту міністри оглянули об'єкт критичної інфраструктури, а також побували у підземних школі та пологовому будинку. Крім того, вони вшанували пам'ять захисників міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Будріс про атаку РФ на Київ та Одесу: Путін не прагне миру - лише нових смертей і руйнувань





У рамках поїздки очільники зовнішньополітичних відомств спілкувалися з мешканцями Херсона, провели зустрічі з представниками місцевої влади, обговорили першочергові потреби та сконцентрувалися на конкретних заходах для посилення міжнародної допомоги місту.

"Руїни, зруйновані міста, школи, лікарні та розбиті життя. "Сафарі на людей", інтенсивні обстріли та атаки дронів - сотні вбитих і тисячі поранених. Це реальність, з якою сьогодні живуть мешканці Херсона", - заявив глава МЗС Литви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція "Павутина" продемонструвала, що Росія вразлива, - Будріс





Він повідомив, що крім Херсонської області, разом із Сибігою вони також побували у Миколаївській області.

"Скрізь, куди ми приїжджали, ми бачили нелюдську жорстокість і злочини російської агресії. І це відбувається у XXI столітті... Усі відповідальні за злочини проти людяності мають бути притягнуті до відповідальності та постати перед судом. Безкарність веде лише до ще більшої агресії та жорстокості", - наголосив Будріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров та глава МЗС Литви Будріс обговорили розбудову оборонно-промислового партнерства. ФОТО