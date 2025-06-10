Министр МИД Литвы Будрис впервые после деоккупации посетил Херсон вместе с Сибигой. ФОТОрепортаж
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис совместно с украинским коллегой Андреем Сибигой совершили визит в Херсон и Херсонскую область.
Об этом Сибига и Будрис заявили на своих страницах в Х, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Сибиги, Будрис стал первым иностранным министром иностранных дел, который посетил город после его освобождения осенью 2022 года.
"Это мощный знак солидарности с нашим народом в условиях постоянного российского террора против Херсона", - отметил глава украинского МИД.
Во время визита министры осмотрели объект критической инфраструктуры, а также побывали в подземных школе и роддоме. Кроме того, они почтили память защитников города.
В рамках поездки руководители внешнеполитических ведомств общались с жителями Херсона, провели встречи с представителями местной власти, обсудили первоочередные потребности и сконцентрировались на конкретных мероприятиях для усиления международной помощи городу.
"Руины, разрушенные города, школы, больницы и разбитые жизни. "Сафари на людей", интенсивные обстрелы и атаки дронов - сотни убитых и тысячи раненых. Это реальность, с которой сегодня живут жители Херсона", - заявил глава МИД Литвы.
Он сообщил, что кроме Херсонской области, вместе с Сибигой они также побывали в Николаевской области.
"Везде, куда мы приезжали, мы видели бесчеловечную жестокость и преступления российской агрессии. И это происходит в XXI веке... Все ответственные за преступления против человечности должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом. Безнаказанность ведет лишь к еще большей агрессии и жестокости", - подчеркнул Будрис.
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притаскати за руді патли, діванса віткофа келлога, хто там ще, та потикати тупими піндосівськими рилами в руїни україни!!!