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Новости Обстрелы Украины
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Глава МИД Литвы Будрис об атаке РФ на Киев и Одессу: Путин не стремится к миру - только к новым смертям и разрушениям

Кястутис Будрис об операции

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис резко осудил очередную массированную атаку России на Киев и Одессу, произошедшую в ночь на 10 июня.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Будрис напомнил, что в результате ударов был поврежден роддом в Одессе, разрушены жилые дома, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. По его словам, эти атаки являются продолжением террора против Украины.

"Прошлой ночью Россия снова развязала террор против Украины, нанеся удары беспилотниками и ракетами по Киеву и Одессе... Путин и его имперские амбиции остаются главным препятствием на пути к миру. Он не стремится к прекращению войны - только к новым смертям и разрушениям", - заявил литовский министр.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 10 июня Россия применила по Украине 322 средства воздушного нападения, из которых 284 были уничтожены силами ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Будрис прибыл в Киев под обстрелами РФ: "Это акты террора, но Украина стоит"

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Литва (2507) МИД (7003) война в Украине (4715)


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Терор буде тільки посилюватися, поки "цивілізовані країни" не почнуть дамбити нквс-х виродків - інакше вони наступні кандидати на коврові бомбардування
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10.06.2025 12:55 Ответить
А ось чого правне НАТО. І куди тут подітись Україні?
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10.06.2025 12:55 Ответить
Тим, хто на це звертав увагу в 22-му, тут навішували ярлики зрадників.
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10.06.2025 13:06 Ответить
Он Столтенберг у 2022-му і заявляв. Щось змінилось до 2025-го?
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10.06.2025 13:09 Ответить
Та начебто нічого. "Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно".
Але досі не признаються, що саме їм потрібно. Поки що це виглядає так:
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10.06.2025 13:16 Ответить
Змінилось,Війна вже відбувається на території рф.Вже з'явилася інша зброя(тезнологичне),що була у 2022.
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10.06.2025 13:25 Ответить
 
 