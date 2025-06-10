Глава МИД Литвы Будрис об атаке РФ на Киев и Одессу: Путин не стремится к миру - только к новым смертям и разрушениям
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис резко осудил очередную массированную атаку России на Киев и Одессу, произошедшую в ночь на 10 июня.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Будрис напомнил, что в результате ударов был поврежден роддом в Одессе, разрушены жилые дома, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. По его словам, эти атаки являются продолжением террора против Украины.
"Прошлой ночью Россия снова развязала террор против Украины, нанеся удары беспилотниками и ракетами по Киеву и Одессе... Путин и его имперские амбиции остаются главным препятствием на пути к миру. Он не стремится к прекращению войны - только к новым смертям и разрушениям", - заявил литовский министр.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 10 июня Россия применила по Украине 322 средства воздушного нападения, из которых 284 были уничтожены силами ПВО.
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