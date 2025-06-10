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Новини Обстріли України
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Глава МЗС Литви Будріс про атаку РФ на Київ та Одесу: Путін не прагне миру - лише нових смертей і руйнувань

Кястутіс Будріс про операцію Павутина та її наслідки для РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс різко засудив чергову масовану атаку Росії на Київ і Одесу, що відбулася в ніч на 10 червня.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Будріс нагадав, що внаслідок ударів було пошкоджено пологовий будинок в Одесі, зруйновано житлові будинки, є загиблі та поранені серед цивільного населення. За його словами, ці атаки є продовженням терору проти України.

"Минулої ночі Росія знову розв'язала терор проти України, завдавши ударів безпілотниками і ракетами по Києву і Одесі... Путін і його імперські амбіції залишаються головною перешкодою на шляху до миру. Він не прагне до припинення війни - тільки до нових смертей і руйнувань", - заявив литовський міністр.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 10 червня Росія застосувала по Україні 322 засоби повітряного нападу, з яких 284 були знищені силами ППО.

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Автор: 

Литва (2453) МЗС (4175) війна в Україні (4750)


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Терор буде тільки посилюватися, поки "цивілізовані країни" не почнуть дамбити нквс-х виродків - інакше вони наступні кандидати на коврові бомбардування
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10.06.2025 12:55 Відповісти
А ось чого правне НАТО. І куди тут подітись Україні?
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10.06.2025 12:55 Відповісти
Тим, хто на це звертав увагу в 22-му, тут навішували ярлики зрадників.
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10.06.2025 13:06 Відповісти
Он Столтенберг у 2022-му і заявляв. Щось змінилось до 2025-го?
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10.06.2025 13:09 Відповісти
Та начебто нічого. "Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно".
Але досі не признаються, що саме їм потрібно. Поки що це виглядає так:
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10.06.2025 13:16 Відповісти
Змінилось,Війна вже відбувається на території рф.Вже з'явилася інша зброя(тезнологичне),що була у 2022.
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10.06.2025 13:25 Відповісти
На курщині вже повідбувалась. Кому з того "свята патріотизму" було нанесено більше втрат - історія замовчує. Хоча, ні, https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/2/7515100/ тут розказують.
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10.06.2025 13:34 Відповісти
 
 