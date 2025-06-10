Глава МЗС Литви Будріс про атаку РФ на Київ та Одесу: Путін не прагне миру - лише нових смертей і руйнувань

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс різко засудив чергову масовану атаку Росії на Київ і Одесу, що відбулася в ніч на 10 червня.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Будріс нагадав, що внаслідок ударів було пошкоджено пологовий будинок в Одесі, зруйновано житлові будинки, є загиблі та поранені серед цивільного населення. За його словами, ці атаки є продовженням терору проти України.

"Минулої ночі Росія знову розв'язала терор проти України, завдавши ударів безпілотниками і ракетами по Києву і Одесі... Путін і його імперські амбіції залишаються головною перешкодою на шляху до миру. Він не прагне до припинення війни - тільки до нових смертей і руйнувань", - заявив литовський міністр.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 10 червня Росія застосувала по Україні 322 засоби повітряного нападу, з яких 284 були знищені силами ППО.

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