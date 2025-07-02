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Новини Обстріли Херсона
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Війська РФ обстріляли з артилерії лікарню у Херсоні: 8 людей постраждали. ФОТОрепортаж

1 червня близько 23:00 російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

Як зазначається, через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер.

лікарня в Херсоні після обстрілу
лікарня в Херсоні після обстрілу
лікарня в Херсоні після обстрілу
лікарня в Херсоні після обстрілу
лікарня в Херсоні після обстрілу
лікарня в Херсоні після обстрілу
лікарня в Херсоні після обстрілу

Стан постраждалих 

За даними ОВА, 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини. Ще двоє, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно.

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У медзакладі продовжують перебувати й четверо постраждалих пацієнтів - чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них – вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення.

Ще одній 69-річний потерпілій надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилась.

Автор: 

Херсон (3471) Херсонська область (5955) Херсонський район (412)


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Згадується-----------------"Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну", - сказав глава української держави 19 лютого 2022 року і поліз у бункер.
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02.07.2025 09:04 Відповісти
 
 