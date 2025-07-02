Війська РФ обстріляли з артилерії лікарню у Херсоні: 8 людей постраждали. ФОТОрепортаж

1 червня близько 23:00 російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер.















Стан постраждалих

За даними ОВА, 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини. Ще двоє, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно.

Також дивіться: У червні росіяни вбили у Херсонській громаді 17 осіб, ще 156 - поранили, - МВА. ВIДЕО

У медзакладі продовжують перебувати й четверо постраждалих пацієнтів - чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них – вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення.

Ще одній 69-річний потерпілій надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилась.