Войска РФ обстреляли из артиллерии больницу в Херсоне: 8 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

1 июня около 23:00 российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, из-за вражеской атаки разбито здание учреждения здравоохранения, пострадали пятеро пациентов и трое медицинских сестер.















Состояние пострадавших

По данным ОГА, 44-летнюю сотрудницу больницы госпитализировали со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки. Еще двое, 54 и 44 года, лечатся амбулаторно.

Также смотрите: В июне россияне убили в Херсонской общине 17 человек, еще 156 - ранили, - МВА. ВИДЕО

В медучреждении продолжают находиться и четверо пострадавших пациентов - мужчины, 58 и 60 лет, а также женщины, 64 и 57 лет. У них - взрывные травмы, контузии и различные осколочные ранения.

Еще одной 69-летний пострадавшей оказали помощь, от госпитализации она отказалась.