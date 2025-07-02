Войска РФ обстреляли из артиллерии больницу в Херсоне: 8 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ
1 июня около 23:00 российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, из-за вражеской атаки разбито здание учреждения здравоохранения, пострадали пятеро пациентов и трое медицинских сестер.
Состояние пострадавших
По данным ОГА, 44-летнюю сотрудницу больницы госпитализировали со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки. Еще двое, 54 и 44 года, лечатся амбулаторно.
В медучреждении продолжают находиться и четверо пострадавших пациентов - мужчины, 58 и 60 лет, а также женщины, 64 и 57 лет. У них - взрывные травмы, контузии и различные осколочные ранения.
Еще одной 69-летний пострадавшей оказали помощь, от госпитализации она отказалась.
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