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Новости Обстрелы Херсона
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Войска РФ обстреляли из артиллерии больницу в Херсоне: 8 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

1 июня около 23:00 российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, из-за вражеской атаки разбито здание учреждения здравоохранения, пострадали пятеро пациентов и трое медицинских сестер.

Больница в Херсоне после обстрела
Больница в Херсоне после обстрела
Больница в Херсоне после обстрела
Больница в Херсоне после обстрела
Больница в Херсоне после обстрела
Больница в Херсоне после обстрела
Больница в Херсоне после обстрела

Состояние пострадавших

По данным ОГА, 44-летнюю сотрудницу больницы госпитализировали со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки. Еще двое, 54 и 44 года, лечатся амбулаторно.

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В медучреждении продолжают находиться и четверо пострадавших пациентов - мужчины, 58 и 60 лет, а также женщины, 64 и 57 лет. У них - взрывные травмы, контузии и различные осколочные ранения.

Еще одной 69-летний пострадавшей оказали помощь, от госпитализации она отказалась.

Автор: 

Херсон (2926) Херсонская область (4964) Херсонский район (404)


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Згадується-----------------"Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну", - сказав глава української держави 19 лютого 2022 року і поліз у бункер.
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02.07.2025 09:04 Ответить
 
 