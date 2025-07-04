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Новости Обстрелы Херсона
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Россияне атаковали дроном Херсон: ранена 67-летняя женщина

Дрон атаковал автомобиль в Купянском районе

В Днепровском районе Херсона утром вражеский дрон атаковал 67-летнюю женщину.

Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Атака произошла около 10:30. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Сейчас медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

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обстрел (28318) Херсон (2930) Херсонская область (4972) Херсонский район (409)


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