Россияне атаковали дроном Херсон: ранена 67-летняя женщина
В Днепровском районе Херсона утром вражеский дрон атаковал 67-летнюю женщину.
Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Атака произошла около 10:30. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Сейчас медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.
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