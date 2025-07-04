Росіяни атакували дроном Херсон: поранено 67-річну жінку

У Дніпровському районі Херсона вранці ворожий дрон атакував 67-річну жінку.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Атака сталася близько 10:30. Потерпілу з мінно-вибуховою травмою доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Наразі медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

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