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Росіяни атакували дроном Херсон: поранено 67-річну жінку
У Дніпровському районі Херсона вранці ворожий дрон атакував 67-річну жінку.
Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Атака сталася близько 10:30. Потерпілу з мінно-вибуховою травмою доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Наразі медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.
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