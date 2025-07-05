Утром рашисты нанесли удар по Херсонской области: погибла женщина, еще два человека получили ранения
Утром 5 июля россияне из артиллерии обстреляли Новодмитровку, атаковали Херсон. Есть погибшая и раненые.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области и Херсонской ГВА.
Около 6:20 военные армии РФ обстреляли из артиллерийского оружия село Новодмитровка.
В результате этой атаки погибла женщина 68 лет, и еще одна 48-летняя местная жительница получила ранения. Обе в момент обстрела находились на улице.
Также утром оккупанты атаковали беспилотником Днепровский район Херсона. В состоянии средней тяжести в больницу доставили 24-летнюю херсонку, она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.
В результате обстрела в Центральном районе пробита крыша здания одного из учебных заведений, поврежден потолок, выбиты окна.
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