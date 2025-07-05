Сутки в Донецкой области: армия РФ атаковала 13 населенных пунктов, убила двух жителей, еще четверо людей ранены. ФОТОрепортаж

Враг за прошедшие сутки атаковал Белицкое, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Лиман, Покровск, Родинское, Славянск, села Андреевка-Клевцово, Заповедное, Золотой Колодязь, Торское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

4 июля около 12:30 враг обстрелял микрорайон "Южный" Покровска, ранен гражданский мужчина 1972 г.р. У пострадавшего диагностировано проникающее ранение брюшной полости и головы. Информация о повреждениях не поступала.

Около 13:00 враг попал по участку автодороги Покровск-Мирноград. Ранения получил еще один гражданский.

Около 14:45 вражеский FPV-дрон попал в многоквартирный дом г. Родинское. Зафиксированы повреждения. В 16:30 Родинское снова было атаковано FPV-дроном. В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом.

В Доброполье российские дроны атаковали предприятие и частный дом. В Белицком беспилотниками поврежден объект критической инфраструктуры. В Заповедном Шаховской ТГ поврежден частный дом.

Краматорский район

В Заречном разрушен дом. В Дружковке в результате попадания БПЛА "Молния-2" уничтожено 10 га пшеницы. В Рай-Александровке повреждены 2 частных дома и магазин.

По Краматорску враг ударил из РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА - травмированы двое жителей, повреждены учебное заведение, 2 автомобиля, установка для переработки отходов.

Константиновку россияне обстреляли двумя бомбами "КАБ-250", дроном, артиллерией - убили гражданского, повредили 2 частных дома, предприятие.

Один человек погиб в результате удара обстрела Торского Лиманской ТГ.

На Славянск войска РФ направили два БПЛА "Молния-2", повредили 2 частных дома. Лиман оккупанты накрыли из РСЗО "Смерч" - разрушениям подверглись автостанция и магазин.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

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