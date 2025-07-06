Сутки на Донетчине: два человека погибли и пятеро ранены, атакам подверглись три района области. ФОТОрепортаж

В течение суток российские войска наносили удары по Покровскому, Краматорскому и Бахмутскому районам Донецкой области, в результате чего есть погибшие, раненые и разрушения.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 6 июля рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде погиб человек, повреждено авто. В Покровске ранен человек, поврежден дом. В Золотом Колодце Шаховской громады повреждены 4 дома и хозяйственная постройка.

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Краматорский район

В Лимане повреждены многоэтажка, частный дом, 3 хозяйственные постройки, админздание, инфраструктурный объект и гараж. В Староварваровке Александровской громады разрушен ангар, повреждены 6 домов. В Новодонецкой громаде повреждены 3 админздания. В Андреевке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 3 дома, магазин, админздание и авто. В Краматорске повреждены 2 многоэтажки и нежилое здание. В Константиновке обстреляна промзона. В Ильиновке поврежден дом.

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Бахмутский район

В Сиверске ранены 2 человека.

Отмечается, что всего за сутки россияне 31 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 120 человек, в том числе 13 детей.

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