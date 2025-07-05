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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
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Армия РФ пытается продвинуться в Донецкой области и зайти в Днепропетровскую область, - DeepState

Войска РФ продвинулись в Донецкой области

Враг оккупировал населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка возле админграницы Днепропетровщины и Донетчины. Не оставляет попыток продвинуться дальше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState

Отмечается, что данные села находят возле уже всеми обсуждаемого Дачного, куда активно пробует лезть враг, но бойцы Сил Обороны пытаются не дать закрепиться в населенном пункте.

"Ситуация в районе Дачного динамичная и напряженная. Для недопущения продвижений на Днепропетровщину и занятия села СОУ привлекли дополнительные ресурсы, но из-за количественного превосходства и непрерывных штурмов небольшими группами пехоты, противник пролазит сквозь оборонительные порядки украинских бойцов, что уже давно не является новостью на многих участках фронта", - говорится в сообщении.

Аналитики проекта подчеркивают, что для россиян заход на Днепропетровщину является большой медийной причиной запустить машину пропаганды, что они уже демонстрировали неоднократно, осуществляя даже фейковые "прорывы". В то же время это также важно и для Украины. Спекуляции прорывов границ областей уже были в районе Котляровки и Орехового, но каждый день с полным пониманием последствий и важности, наши военные сдерживают врага, который для этого прорыва привлек дополнительные резервы.

"Ситуация сложная, а обстановка на линии боевого соприкосновения, имеющиеся проблемы и "бесконечное" количество русни усложняют эту ситуацию еще больше. На данном направлении мы еще увидим много подобных обсуждений, ведь кацапы имеют стремительные продвижения в районе Ялты, которая также находится на админгранице, Звезды, Поддубного, Толстого, Шевченко, Воскресенки и других населенных пунктов", - отметили в проекте.

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Автор: 

Донецкая область (10177) боевые действия (4470) Днепропетровская область (4192) DeepState (185)


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Топ комментарии
+3
Вже декілька разів писали що русня в Дніпропетровщині, а тут тільки намагаються? 🤔
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05.07.2025 13:12 Ответить
+2
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05.07.2025 14:01 Ответить
+1
В проєкті стрімкі просування - Генштаб все відбив
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05.07.2025 13:15 Ответить
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Вже декілька разів писали що русня в Дніпропетровщині, а тут тільки намагаються? 🤔
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05.07.2025 13:12 Ответить
В проєкті стрімкі просування - Генштаб все відбив
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05.07.2025 13:15 Ответить
Мертва зона з наших дронів ,то не для Дніпропетровщини?(((
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05.07.2025 13:17 Ответить
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05.07.2025 13:18 Ответить
Эта "граница" между областями Украины сейчас так старательно подчёркивается, как будто именно по ней и должна остановиться линия фронта. Или так в Омане договорились?
И Днепропетровская область, и Донецкая с Луганской и прочими + Крым, это Украина.
Кто этого до сих пор на Банковой не понял- сдохнет, причём не факт, что быстро и легко.
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05.07.2025 13:21 Ответить
Коли ми почуємо нашого чудового хлопця: сили СВО накуй витіснили кацапів з Луганськоі і Донецькоі областей?
Видно, поки що ніколи.
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05.07.2025 13:31 Ответить
Населення більше в 5 разів, територія в 28, ВПК переважає ВПК всіх країн НАТО разом взятих. В союзниках одна з найпотужніших економік світу. Чудес не буває...
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05.07.2025 13:44 Ответить
Ви щось поплутали?
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05.07.2025 13:50 Ответить
"але через кількісну перевагу і безперервних штурмів невеликими групами піхоти, противник пролазить крізь оборонні порядки українських бійців, що вже давно не є новиною на багатьох ділянках фронту"

Так кількісна перевага у кацапів буде завжди. І?
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05.07.2025 13:42 Ответить
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ..., ... найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.
Все просрав, здав, скасував ще й від корита тепер не відтягнеш!
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05.07.2025 13:43 Ответить
Не сдаются душой пионеры. Пионер: будь готов.
Шелестят летом деревья-готовы.🤣
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05.07.2025 13:54 Ответить
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05.07.2025 14:01 Ответить
Ты русский, Юрий Петров? У тебя случайно путинских фотографий нет? Над кроватью..
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05.07.2025 14:05 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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05.07.2025 14:06 Ответить
 
 