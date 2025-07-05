Армия РФ пытается продвинуться в Донецкой области и зайти в Днепропетровскую область, - DeepState

Враг оккупировал населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка возле админграницы Днепропетровщины и Донетчины. Не оставляет попыток продвинуться дальше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState

Отмечается, что данные села находят возле уже всеми обсуждаемого Дачного, куда активно пробует лезть враг, но бойцы Сил Обороны пытаются не дать закрепиться в населенном пункте.

"Ситуация в районе Дачного динамичная и напряженная. Для недопущения продвижений на Днепропетровщину и занятия села СОУ привлекли дополнительные ресурсы, но из-за количественного превосходства и непрерывных штурмов небольшими группами пехоты, противник пролазит сквозь оборонительные порядки украинских бойцов, что уже давно не является новостью на многих участках фронта", - говорится в сообщении.

Аналитики проекта подчеркивают, что для россиян заход на Днепропетровщину является большой медийной причиной запустить машину пропаганды, что они уже демонстрировали неоднократно, осуществляя даже фейковые "прорывы". В то же время это также важно и для Украины. Спекуляции прорывов границ областей уже были в районе Котляровки и Орехового, но каждый день с полным пониманием последствий и важности, наши военные сдерживают врага, который для этого прорыва привлек дополнительные резервы.

"Ситуация сложная, а обстановка на линии боевого соприкосновения, имеющиеся проблемы и "бесконечное" количество русни усложняют эту ситуацию еще больше. На данном направлении мы еще увидим много подобных обсуждений, ведь кацапы имеют стремительные продвижения в районе Ялты, которая также находится на админгранице, Звезды, Поддубного, Толстого, Шевченко, Воскресенки и других населенных пунктов", - отметили в проекте.

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